Phẫu thuật bằng robot điều trị són tiểu cho người phụ nữ

TP HCMChị Vũ, 52 tuổi, són tiểu ba tháng, được bác sĩ phẫu thuật điều trị bằng robot.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Vũ bị són tiểu nặng do nồng độ estrogen suy giảm trong giai đoạn tiền mãn kinh, khiến các mô liên kết quanh cổ bàng quang và niệu đạo giảm đàn hồi.

Việc sử dụng lưới nhân tạo (Mesh) có thể tiềm ẩn biến chứng như xói mòn lưới vào âm đạo hoặc bàng quang, gây đau vùng chậu mạn tính, nhiễm trùng tái phát và đau khi quan hệ tình dục. Trong khi đó, phương pháp dùng mô ghép tự thân không tối ưu cho phụ nữ trên 50 tuổi do chất lượng cân cơ không còn chắc chắn. Bác sĩ Liên quyết định phẫu thuật treo cổ bàng quang (Burch) bằng robot Da Vinci Xi để bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu tự nhiên cho người bệnh.

Bác sĩ Liên chuẩn bị phẫu thuật treo bàng quang điều trị són tiểu cho người bệnh bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi, bác sĩ Liên tạo khoang tiền phúc mạc trong khoảng 20 phút, giúp mở rộng phẫu trường và hạn chế ảnh hưởng các cơ quan trong ổ bụng. Dưới sự dẫn đường của hệ thống camera robot phóng đại 15 lần, êkíp khâu treo thành trước âm đạo vào dây chằng nằm sát xương mu, tạo "võng" nâng đỡ cổ bàng quang, tái tạo góc giữa bàng quang và niệu đạo để ngăn són tiểu.

Nhờ phẫu thuật ít xâm lấn, chị Vũ hồi phục nhanh, không bí tiểu hay khó tiểu, xuất viện sau 2 ngày, bảo tồn các chức năng sinh lý.

Theo bác sĩ Liên, són tiểu không phải là bệnh lý nguy hiểm nhưng ảnh hưởng tâm lý và làm giảm chất lượng sống của phụ nữ. Người có dấu hiệu són tiểu khi gắng sức, ho, hắt hơi... nên khám chuyên khoa Niệu nữ hoặc Sản Phụ khoa để tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh kéo dài gây viêm nhiễm, biến chứng phức tạp.

Bảo Anh

* Tên người bệnh đã được thay đổi