Phẫu thuật '3 trong 1' chữa ngưng thở khi ngủ

Hà NộiAnh Phú, 34 tuổi, ngủ ngáy to, được bác sĩ phẫu thuật cắt amidan, chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà và vách trong một lần phẫu thuật.

GS.TS.BS Lê Minh Kỳ, Phụ trách chuyên môn khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán anh Phú bị viêm amidan quá phát độ 4 (mức độ nặng nhất), lưỡi gà dài kèm lệch vách ngăn mũi phải gây hẹp đường thở trên dẫn đến ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ.

"Lệch vách ngăn mũi làm cản trở luồng khí qua mũi, buộc người bệnh phải thở bằng miệng", GS Kỳ giải thích. Thói quen này khiến niêm mạc họng khô, dễ kích thích, tăng nguy cơ viêm mạn làm cho tình trạng ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ nặng hơn. Theo thời gian, mô lympho ở họng tăng sinh khiến amidan phì đại, trong khi viêm kéo dài cũng làm các mô mềm vùng màn hầu như lưỡi gà, dày và dài hơn.

Anh Phú được phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi, chỉnh hình màn hầu và cắt amidan bằng sóng cao tần để điều trị hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong cùng một cuộc mổ.

Giáo sư Kỳ cùng êkíp mổ nội soi điều trị ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ cho anh Phú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi gây mê nội khí quản cho người bệnh, êkíp đặt thuốc co mạch cuốn mũi hai bên, làm niêm mạc mũi co nhỏ lại mở rộng khe mũi tạo thuận lợi thao tác phẫu thuật. Kiểm tra trong mổ xác định mũi có vẹo vách ngăn, phẫu thuật bóc tách lớp niêm mạc, cắt chỉnh và loại bỏ các phần sụn và xương lệch, tái lập lại trục thẳng của vách ngăn. Sau đó, bác sĩ cắt amidan và chỉnh hình màn hầu lưỡi gà bằng công nghệ Coblator.

Kết quả nội soi hậu phẫu không ghi nhận bất thường, anh Phú được xuất viện sau ba ngày, sức khỏe ổn định.

Có nhiều nguyên nhân gây ngưng thở khi ngủ, song phổ biến là do bất thường đường thở xảy ra khi người bệnh bị viêm amidan quá phát, lệch vách ngăn mũi... Bệnh không được điều trị kịp thời có nguy cơ gây tăng huyết áp, tiểu đường, suy giảm trí nhớ. Bác sĩ khuyên người có các triệu chứng nêu đến chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

Hiếu Nguyễn

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi