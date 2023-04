Phạt tù nhóm dí súng vào người giao hàng

TP HCMNguyễn Quốc Thạnh, 37 tuổi, và đồng phạm đặt mua súng và 20 viên đạn cao su qua mạng rồi khống chế người giao hàng, cướp tài sản.

Ngày 6/4, Thạnh bị TAND TP HCM tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Bá Lâm, 34 tuổi và Tôn Thất Tiến, 29 tuổi, mỗi người 7 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Liên quan vụ án, Dương Văn Hiến, 34 tuổi, bị phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ. Bùi Văn Mãng, 49 tuổi, nhận một năm 6 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó của TAND tỉnh Nghệ An, Mãng phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Do Mãng đang thụ án tử hình trại giam Công an tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, phiên toà được xét xử trực tuyến tại hai đầu cầu TAND TP HCM và trại giam.

Ba bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hồng Hào

Cáo trạng xác định, giữa tháng 11/2020, Thạnh lên mạng đặt mua một khẩu súng và 20 viên đạn cao su của Hiến với giá 25 triệu đồng. Thạnh sau đó bàn với Lâm, Tiên hẹn giao hàng tại một nhà nghỉ ở quận Bình Thạnh rồi dùng súng khống chế, cướp tài sản.

Chiều 19/11/2020, Hiến thuê anh Hùng (nhân viên giao hàng) mang khẩu súng và đạn đến nhà nghỉ trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh cho khách.

Tại đây, Thạnh và đồng phạm dùng súng bắn đạn cao su mang theo khống chế, còng tay anh Hùng để cướp hàng cùng điện thoại và 1,5 triệu đồng của nạn nhân. Lúc này, Mãng có mặt và chứng kiến sự iệc. Lấy được hàng, cả nhóm nhanh chóng bỏ trốn. Anh Hùng khi thoát khỏi nhà nghỉ đã đến công an trình báo.

Bình Nguyên