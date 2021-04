'Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn'

15h00 An toàn, chất lượng dịch vụ và chi phí là những tiêu chí cần chú trọng trong thời gian tới

Mở đầu phiên thảo luận với chủ đề Sức bật thị trường nội địa, nhà báo Hoàng Trang đã đặt câu hỏi tới bà Hương Trần Kiều Dung – Phó chủ tịch FLC về những tiêu chí mà một doanh nghiệp cần phải chú trọng trong gia đoạn tới để phát triển du lịch.

Vị đại diện tập đoàn FLC cho biết, theo khảo sát mới đây của VnExpress, 53,4% người tham gia khảo sát dự định đi nghỉ từ tháng 5 đến tháng 9; 30,2% cho biết đã sẵn sàng du lịch trong tháng 3 và tháng 4, vậy việc còn lại là các doanh nghiệp sẽ làm thế nào để làm thu hút khách hàng.

Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó chủ tịch FLC. Ảnh: Giang Huy

Bà Kiều Dung nhận định, Covid đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến du lịch, tại Việt Nam, 90% doanh nghiệp lữ hành phải dừng hoạt động, 40 - 60 % những người làm trong ngành du lịch không có, mất việc làm. Tuy vậy, trong năm 2020, Việt Nam vẫn đạt 50 triệu lượt khách du lịch nội địa. Mặc dù tâm lý e dè nhưng người Việt vẫn đi du lịch, điều này nhờ sự thích ứng linh hoạt của các doanh nghệp, nỗ lực của địa phương, chính sách của cơ quan nhà nước.

Dưới góc độ là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, Phó chủ tịch tập đoàn FLC đưa ra ý kiến cho rằng, các cơ quan nhà nước nên tiếp tục phát động các chương trinh du lịch nội địa. Truyền thông tổng thể sẽ giúp người dân tiếp cận du lịch trong nước. Đồng thời, cần bổ sung thêm ngày nghỉ - ngày du lịch Việt Nam, bố trí sát vào các kỳ nghỉ hiện hữu.

Đối với các doanh nghiệp du lịch, yếu tố: An toàn, tiêu chuẩn dịch vụ, chi phí cần phải đặt lên hàng đầu. Về mặt an toàn, doanh nghiệp cần nỗ lực tạo ra các điểm đến an toàn cho du khách, phục vụ đa dạng nhiều sản phẩm tại một điểm đến.

Về chất lượng dịch vụ, năm 2020, 50% nhân sự trong ngành du lịch mất việc, vì vậy cần phải tập trung đào tạo, củng cố đội ngũ nhân sự trong tập đoàn, nâng cấp, tạo nên nhiều hạ tầng du lịch. Trong năm 2021, FLC sẽ khai trương thêm ít nhất 3 khu du lịch quy mô lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ để tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Về mặt chi phí, từ 2020, nhiều doanh nghiệp đã phối hợp để tạo ra gói sản phẩm liên kết hợp lý cho người tiêu dùng, ví dụ combo bay, nghỉ dưỡng và chơi golf đc nhiều khách hàng đón nhận. Mở thêm nhiều đường bay ngách đến Côn Đảo, Rạch Giá, Kiên Giang hay từ Thanh Hoá đến Quy Nhơn.

Năm 2021, cần phải tiếp tục kích cầu du lịch, để người dân sẵn sàng đi du lịch trong nước. Với 100 triệu dân, 30% chưa từng đi du lịch, nhu cầu và tiềm năng còn rất lớn.