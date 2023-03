Phát tán 10.000 tin nhắn phản cảm với tiền công 500.000 đồng

Quảng NamĐỗ Quốc Chinh, 33 tuổi và Phạm Đức An, 31 tuổi, được một người Trung Quốc thuê phát tán 10.000 tin nhắn rác nội dung phản cảm với tiền công 500.000 đồng.

Đỗ Quốc Chinh và Phạm Đức An bị bắt để điều tra hành vi Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết ngày 24/3.

Đỗ Đức Chinh và Phạm Đức An khi bị bắt. Ảnh: Công an Quảng Nam

Đầu tháng 2, Đỗ Quốc Chinh quen người đàn ông quốc tịch Trung Quốc rồi nhận một máy tính và hai thiết bị giả trạm thu phát sóng di động (BTS) để phát tán tin nhắn quảng cáo qua SMS bằng phần mềm Teminal.

Người đàn ông Trung Quốc hướng dẫn cách cài đặt, cách thức phát tán tin nhắn cho Chinh để hưởng tiền. Hai bên thỏa thuận, Chinh thực hiện 10.000 tin nhắn được gửi đi sẽ nhận 500.000 đồng qua ví tiền ảo USDT.

Chinh cũng hướng dẫn và thuê Đỗ Quốc Bảo, Phạm Đức An thực hiện với tiền công 400.000 đồng cho 10.000 tin nhắn. Nhóm này phát tán tin nhắn đến điện thoại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Tối 21/3, Chinh cùng An đi ôtô đậu ở đường Nguyễn Hoàng, thuộc phường An Sơn, TP Tam Kỳ đang mở máy tính và các thiết bị giả trạm phát BTS phát tán tin nhắn thì bị cảnh sát và Sở Thông tin Truyền thông, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Quảng Nam

Nhà chức trách cáo buộc từ khi sử dụng thiết bị lập trạm BTS giả để phát tán tin nhắn SMS đến nay, Chinh được người đàn ông Trung Quốc trả 110 triệu đồng. Trong đó, Chinh chuyển cho Bảo và An mỗi người 30 triệu đồng.

Liên quan vụ án, Bảo đã bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ. Theo đó, tối 21/3, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III kiểm tra ôtô của Bảo đỗ trên đường phố Pleiku, phát hiện có dấu hiệu phát sóng vô tuyến trái phép.

Nghi phạm Đỗ Quốc Bảo cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Qua kiểm tra, ôtô có một bộ thu phát sóng di động giả (BTS), đang phát ra các tin nhắn rác SMS đến điện thoại di động của người dân trong khu vực với nội dung mời click vào website có nội dung phản cảm.

Thiết bị trên ôtô không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, có chức năng tương tự trạm phát sóng điện thoại di động mặt đất.

Tại cơ quan công an, Bảo khai từ ngày 14/3 trực tiếp sử dụng thiết bị giả mạo trạm BTS để phát tán tin nhắn rác kèm đường link các trang web để dẫn dụ người dùng tại địa bàn Pleiku truy cập, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đắc Thành - Trần Hoá