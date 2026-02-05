Đưa rước con thế nào để tránh 'đậu xe vỉa hè bị phạt 600 nghìn đồng'?

Giờ tan học, cổng trường nào cũng đông kín phụ huynh đứng chờ, vậy nên đỗ xe thế nào cho đúng luật?

Sau khi đọc bài 'Ngồi yên trên xe máy để tránh bị phạt 600 nghìn đồng', tôi có một thắc mắc là, nếu như đưa con đi học, thì chỉ cần con xuống xe máy vào trường, cha mẹ chạy xe đi làm ngay thì không có vấn đề gì.

Thế nhưng lúc rước con tan học, thường phụ huynh sẽ phải đỗ xe ở đâu đó đứng chờ con từ trường ra.

Hầu như trường nào cũng vậy, lúc tan học thì rất nhiều phụ huynh đến sớm, đỗ xe ở cổng trường thì gây ùn tắc thế nên nhiều người chọn đậu trên vỉa hè, như vậy có nguy cơ bị phạt vì đỗ xe trên vỉa hè không? Nhà trường có nên bố trí chỗ đỗ xe cho phụ huynh đưa rước con đi học?

Theo khoản 2 điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, "người nào dừng, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép" sẽ bị xử phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng. Như vậy người đỗ xe trên vỉa hè để vào quán mua hàng ở nơi vỉa hè không được phép đỗ sẽ bị xử phạt.

Nga