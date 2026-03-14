Phát hiện ung thư dương vật từ nốt sùi nhỏ

TP HCMÔng Toàn, 65 tuổi, có nốt sùi nhỏ ở quy đầu, hoại tử sau vài tháng, bác sĩ chẩn đoán ung thư dương vật.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết Niệu Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, sinh thiết tổn thương, kết quả giải phẫu bệnh xác định ông Toàn mắc ung thư tế bào vảy dương vật - loại phổ biến nhất của bệnh lý này.

Ung thư dương vật thường bắt đầu từ các tổn thương nhỏ trên bề mặt quy đầu như nốt sùi, mảng đỏ, vết loét lâu lành... Các tế bào ung thư có xu hướng lan sớm theo hệ bạch huyết, trong đó hạch bẹn thường là vị trí đầu tiên bị ảnh hưởng. Người bệnh cần được phẫu thuật loại bỏ khối u và nạo hạch bẹn hai bên để đánh giá giai đoạn bệnh, từ đó có hướng điều trị phù hợp. Tùy mức độ lan rộng, bác sĩ có thể cắt một phần hoặc gần toàn bộ dương vật nhằm loại bỏ triệt để tế bào ung thư.

Ông Toàn được nạo hạch bẹn hai bên bằng phẫu thuật nội soi 3D. Bác sĩ cắt đoạn dương vật chứa khối u, sau đó qua 3 vết rạch nhỏ ở vùng bẹn, camera 3D phóng đại 10-15 lần giúp êkíp bóc tách và lấy trọn hạch bẹn nông, sâu - những vị trí ung thư thường di căn sớm.

Theo bác sĩ Đức, phương pháp nạo hạch bẹn nội soi 3D này ít xâm lấn hơn mổ hở, giảm tổn thương mô mềm, hạn chế hoại tử da và nhiễm trùng, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục. Ca mổ thành công, ông Toàn xuất viện sau mổ một tuần.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân hạn chế vận động mạnh, tránh mang vác nặng để giảm nguy cơ tụ dịch hoặc phù vùng bẹn và chân. Người bệnh theo dõi biến chứng sau nạo hạch như sưng đau vùng bẹn, rỉ dịch, sốt hoặc phù chân, tái khám định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ tái phát hoặc di căn nếu có.

Bác sĩ Đức (ngoài cùng bên trái) phẫu thuật nội soi 3D cho ông Toàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phần lớn trường hợp ung thư dương vật là ung thư tế bào vảy, thường xuất phát từ vùng quy đầu hoặc bao quy đầu. Bệnh có thể liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như vệ sinh vùng kín kém, hẹp bao quy đầu kéo dài, viêm nhiễm mạn tính, nhiễm virus HPV, hút thuốc lá hoặc quan hệ tình dục không an toàn.

Bác sĩ Đức lưu ý nam giới nên đi khám chuyên khoa khi xuất hiện nốt sùi, mảng đỏ, vết loét lâu lành, chảy dịch, chảy máu hoặc tổn thương bất thường ở vùng kín hơn hai tuần để tìm nguyên nhân và điều trị sớm.

Đình Lâm

* Tên người bệnh đã được thay đổi