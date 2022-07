Phát hiện thuốc kháng sinh giả 'khó phân biệt' hàng thật

Ngày 11/7, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cảnh báo thuốc kháng sinh cefuroxim 500 mg giả xuất hiện tại nhiều địa phương, vẻ ngoài khó phân biệt với thuốc thật.

Theo Cục Quản lý Dược, cơ quan chức năng tại Hà Giang, TP HCM, Tiền Giang phát hiện lô thuốc kháng sinh cefuroxim 500 mg không đạt chất lượng, không có hoạt chất kháng sinh. Đối chiếu ghi nhận này với báo cáo của công ty sản xuất (trụ sở tại Bình Dương), Cục Quản lý Dược nhận thấy mẫu thuốc giả và thuốc thật khác nhau không rõ ràng, chỉ phân biệt được khi đặt cạnh nhau.

Do đó, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi hai lô thuốc cefuroxim 500 mg số 5241121 và 3490621, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Công tác thu hồi tiến hành trong 18 ngày. Sở Y tế Bình Dương kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc do trụ sở công ty sản xuất thuốc đóng tại tỉnh này.

Cefuroxim là thuốc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn thể nhẹ đến vừa ở đường hô hấp, ví dụ viêm đường hô hấp, nhiễm khuẩn tiêu hóa, nhiễm khuẩn tiết niệu...

Cục Quản lý Dược cũng thông báo thu hồi giấy đăng ký thuốc Zinnat Suspension do hai lô vi phạm tiêu chuẩn chất lượng. Đây là thuốc kháng sinh trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng nấm.

Hai loại thuốc kháng sinh trên được bán theo đơn của bác sĩ.

Thời gian qua, Bộ Y tế thường xuyên cảnh báo về thuốc giảm đau giả, thuốc giả mạo hồ sơ, thuốc dạ dày nhập lậu... Cơ quan này khuyến cáo người dân cảnh giác, mua thuốc ở các địa chỉ uy tín và tuân thủ đơn thuốc của bác sĩ để mua thuốc điều trị đúng nhu cầu, đảm bảo chất lượng, tránh tiền mất tật mang.

Một cơ sở sản xuất thuốc giả được cơ quan chức năng phát hiện tại TP HCM. Ảnh: Nhật Vy

Chi Lê