Phát hiện người truy nã khi truy vết bệnh nhân Covid-19

Hải DươngQuá trình truy vết người liên quan các ca nhiễm nCoV, Công an thành phố Chí Linh phát hiện nghi can trốn truy nã Phạm Thế Thỉnh, 69 tuổi.

Ông Thỉnh trú tại Khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, bị Công an huyện Thuận An (nay là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) khởi tố, phát lệnh truy nã từ năm 2004 về tội Trộm cắp tài sản.

Công an thành phố Chí Linh cho biết do tình hình Covid-19 ở Chí Linh còn phức tạp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An, Bình Dương chưa thể nhận bàn giao nghi phạm. Ông Thỉnh đang bị tạm giữ tại Chí Linh.

Thỉnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Thùy.

Hải Dương ghi nhận 627 ca bệnh, tính từ lúc dịch bùng phát 28/1 đến nay. Toàn tỉnh ghi nhận sáu ổ dịch lớn gồm TP Chí Linh, Cẩm Giàng, Nam Sách, Kinh Môn, TP Hải Dương và ổ dịch mới tại xã Kim Liên (huyện Kim Thành).

Phạm Dự