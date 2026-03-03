Phát hiện mắc 2 loại ung thư từ dấu hiệu đau bụng, vàng da

Hà NộiNgười đàn ông 64 tuổi đau bụng âm ỉ kèm vàng da, đi khám bác sĩ phát hiện mắc đồng thời hai bệnh lý ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các chuyên gia đã hội chẩn kỹ lưỡng và quyết định phẫu thuật nội soi đồng thời cả hai ung thư. TS.BS Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, đánh giá đây là ca bệnh hiếm gặp và đặc biệt phức tạp, bởi việc can thiệp cùng lúc ung thư ở hai cơ quan khác nhau đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Để đảm bảo hiệu quả điều trị tối ưu, các chuyên gia đã hội chẩn và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Tiết niệu, Gan mật tụy, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh. Người bệnh được chỉ định cắt u bàng quang qua nội soi ngược dòng và phẫu thuật cắt khối tá tụy qua nội soi ổ bụng.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Thảo My

"Phẫu thuật cắt khối tá tụy là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất của ổ bụng, đặc biệt khi thực hiện qua nội soi, thời gian phẫu thuật khoảng 6h, đòi hỏi sự kết hợp tốt giữa các phẫu thuật viên", bác sĩ Lan nói, thêm rằng sự phối hợp theo mô hình làm việc nhóm, thống nhất chiến lược phù hợp đã giúp người bệnh hồi phục nhanh, có thể đi lại sau 24 giờ.

Theo các chuyên gia, phẫu thuật nội soi đang trở thành xu thế trong điều trị ngoại khoa hiện đại, đặc biệt đối với các ca ung thư phức tạp, bởi đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp giảm sang chấn phẫu thuật, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm thời gian nằm viện cho người bệnh.

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu - GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Nhiều loại ung thư ở giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng, mơ hồ, không đặc trưng nên người bệnh thường dễ bỏ qua. Khi giai đoạn bệnh tiến xa hơn, người bệnh có thể gặp các triệu chứng khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống. Ung thư xâm lấn di căn xa đến các bộ phận khác còn có thể gây ra những biến chứng khó kiểm soát.

Người dân được khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện các tổn thương ở giai đoạn sớm để có thể điều trị đạt hiệu quả tối ưu.

Lê Nga