Phát hiện lao phổi sau hai tuần ho ra máu

Hà NộiChị Hằng, 38 tuổi, ho đờm vàng đặc, ho ra máu khoảng hai tuần nhập viện mới biết mắc lao phổi.

Kết quả chụp CT phổi của chị Hằng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ghi nhận tổn thương nhu mô phổi. Xét nghiệm sinh học phân tử Xpert trong dịch phế quản xác định dương tính với vi khuẩn lao.

Bác sĩ Lê Thị Hồng Thắm, khoa Hô hấp, cho biết tình trạng bệnh của chị Hằng tiến triển nhanh khi nhập viện, ho ra máu dai dẳng và thể trạng suy giảm rõ, được chăm sóc tại phòng riêng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan. Trong ngày đầu điều trị, men gan của người bệnh tăng AST/ALT 48,1/13,3 (AST bình thường dưới 40 U/L) và acid uric máu cao gấp 1,5 lần mức bình thường ở nữ giới. Những bất thường này làm tăng nguy cơ độc tính gan, viêm khớp cấp, bác sĩ phải điều chỉnh lại phác đồ.

Bác sĩ nghi ngờ một số loại thuốc chống lao gây ngộ độc nên tạm dừng, đồng thời theo dõi sát các chỉ số men gan và acid uric của người bệnh. Khi các chỉ số ổn định trở lại, bệnh nhân được tiếp tục bổ sung thuốc chống lao và theo dõi chặt chẽ lâm sàng, nhờ đó hiệu quả điều trị được duy trì, các triệu chứng giảm nhanh.

Chị Hằng theo dõi điều trị lao tại Khoa Hô hấp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau một thời gian điều trị, người bệnh không còn ho ra máu, lượng đờm ít dần, chỉ số viêm giảm, chức năng gan được kiểm soát ổn định, được xuất viện và tiếp tục điều trị ngoại trú theo phác đồ.

Lao phổi có thể lây lan qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, lao có thể gây tổn thương phổi nặng, suy hô hấp, suy dinh dưỡng, lan sang các cơ quan khác, thậm chí đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có triệu chứng điển hình như sốt, sụt cân hay khó thở.

Những người có triệu chứng như ho kéo dài trên hai tuần, ho ra máu, khạc đờm, giảm cân bất thường cần khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được chẩn đoán chính xác. Việc phát hiện và điều trị lao phổi kịp thời giúp cải thiện tiên lượng, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Thu Giang

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi