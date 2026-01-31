Phát hiện 12 tấn sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Hà NộiKiểm tra 3 xe container, công an phát hiện 12 tấn thực phẩm gồm sụn gà, trứng non, mỡ, không có nguồn gốc xuất xứ, bao bì in chữ nước ngoài.

Ngày 31/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, 12 tấn thực phẩm được Phòng an ninh kinh tế phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện trên 3 xe container tập kết ở đường Vũ Lăng, xã Thanh Trì.

Động thái này diễn ra trong cao điểm đấu tranh, phòng ngừa vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp cận Tết Nguyên đán.

Có tổng cộng 8,3 tấn sụn gà không rõ xuất xứ, bao bì in chữ nước ngoài . Ảnh: Công an cung cấp

Chủ của lô hàng (ước tính hơn một tỷ đồng) là ông Hoàng Văn Chức, 64 tuổi, trú TP HCM. Tại thời điểm phát hiện, ông Chức không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ sản phẩm.

Lực lượng chức năng đánh giá số hàng hóa này không đảm bảo an toàn, "có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng" nên đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng để tiếp tục xác minh, xử lý.

3,6 tấn trứng non cấp đông bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, công an cũng phát hiện hơn 60 tấn lòng lợn nguyên liệu hoặc đang sơ chế có mùi hôi thối, chuyển màu, cấp đông đã 4-6 tháng trong một kho lạnh của cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, có địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù.

Phạm Dự