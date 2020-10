Phát hành chín ca khúc cuối đời của nhạc sĩ An Thuyên

Gia đình phát hành MV phiên bản hoạt hình chín ca khúc dành cho thiếu nhi, chưa từng công bố của nhạc sĩ An Thuyên.

Chín ca khúc gồm: Thị, Mía, Khế, Cà rốt, Sầu riêng, Na, Thuyền giấy, Thả diều, Em yêu tổ quốc em. Cố nhạc sĩ phổ nhạc dựa theo lời thơ Phạm Hổ, xoay quanh những loại quả, trò chơi tuổi thơ với lời ca trong trẻo, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc.

Nhạc sĩ An Hiếu - con trai nhạc sĩ An Thuyên - cho biết một lần tìm lại email của cha, anh thấy bản thu âm và văn bản bài hát. Các ca khúc do nhạc sĩ Đức Tâm hòa âm, ca sĩ Vũ Thắng Lợi và tốp ca thiếu nhi thể hiện, được thu từ năm 2015, vài tháng trước khi ông qua đời. Anh Hiếu nói: "Sau khi nghe giai điệu của các bài hát, tôi quyết định phải thực hiện tâm nguyện của ông là đưa chúng đến với công chúng yêu nhạc, đặc biệt là các cháu thiếu nhi".

Nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Nguyễn Á.

MV "Khế" - nhạc sĩ An Thuyên MV "Khế".

Các MV được thực hiện trong vòng hơn hai tháng, thời lượng mỗi bài khoảng bốn phút. An Hiếu chọn cách thể hiện là phim hoạt hình vì phù hợp với khán giả nhỏ tuổi, giúp các bé cảm nhận giai điệu bằng hình ảnh trực quan, sinh động. Gia đình anh phát hành chín MV vào ngày 1/10, tức 15/8 âm lịch - ngày sinh của cố nhạc sĩ An Thuyên.

MV "Thả diều" - nhạc sĩ An Thuyên MV "Thả diều".

Nhạc sĩ An Thuyên qua đời năm 2015 do nhồi máu cơ tim cấp. Nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc Ca dao em và tôi, Em chọn lối này, Huế thương, Hà Nội tình yêu tôi hay Biển và em... Ông từng đoạt nhiều giải thưởng: Giải nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985 cho bài Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà (phỏng thơ Quang Huy); Giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho ca khúc Hành quân lên Tây Bắc (1984), Thơ tình của núi (1994); Giải nhất của Bộ Văn hoá - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca khúc Khi xe tăng qua miền Quan họ (1985), Mẹ Việt Nam anh hùng (1995); Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho bài Chín bậc tình yêu (1992).

Nhạc sĩ An Thuyên cũng viết một số vở nhạc kịch - được dàn dựng ở nhiều đoàn văn công - như: Trương Chi, Đôi đũa kim giao, Biển tình cay đắng. Ngoài ra, ông còn sáng tác khí nhạc như Concerto cho flute và dàn nhạc giao hưởng. Ông nguyên là Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá 5.

Nhạc sĩ An Hiếu - con trai cố nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhạc sĩ An Hiếu sinh năm 1975, là tác giả của loạt ca khúc Lời yêu xa, Vì đâu, Giấc mơ cho con... Anh vừa nhận giải A cho ca khúc Tình yêu lính công an trong cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài công an nhân dân dịp 75 năm thành lập, giải nhất viết về thanh niên xung phong với tác phẩm Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong. Anh hiện là phó chủ nhiệm khoa Quản lý văn hóa của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, quân hàm trung tá.

Hiểu Nhân (video: An Hiếu Studio)