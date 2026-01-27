Phát Đạt giới thiệu căn hộ trần cao 5,4 m tại La Pura

Điểm nhấn của loại hình này là chiều cao trần 5,4 m, cao hơn mặt bằng chung của căn hộ tiêu chuẩn. Theo đơn vị thiết kế, thông số này cho phép gia chủ tổ chức không gian theo nhiều nhu cầu sử dụng. Cấu trúc chiều đứng cũng góp phần tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên, thông gió và tạo cảm giác không gian thoáng rộng.