Phát Đạt giới thiệu căn hộ trần cao 5,4 m tại La Pura

Loft House đặt tại tầng 19 các tháp căn hộ dự án La Pura. Đây là nhóm sản phẩm được định vị khác biệt trong cơ cấu căn hộ, hướng đến khách hàng tìm kiếm không gian sống đa công năng và yếu tố kiến trúc riêng.
Điểm nhấn của loại hình này là chiều cao trần 5,4 m, cao hơn mặt bằng chung của căn hộ tiêu chuẩn. Theo đơn vị thiết kế, thông số này cho phép gia chủ tổ chức không gian theo nhiều nhu cầu sử dụng. Cấu trúc chiều đứng cũng góp phần tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên, thông gió và tạo cảm giác không gian thoáng rộng.
Đại diện nhà phát triển Phát Đạt cho biết, thiết kế linh hoạt giúp căn hộ phù hợp với gia đình hiện đại, chung sống đa thế hệ hoặc nhóm khách hàng có nhu cầu kết hợp ở và làm việc. Sản phẩm cũng có thể khai thác cho thuê dưới dạng studio, home-office hoặc lưu trú ngắn ngày.
"Trong bối cảnh quỹ đất nội đô thu hẹp, các căn hộ có thiết kế đặc thù trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ thường được quan tâm nhờ khả năng giữ giá và gia tăng giá trị theo thời gian. Dòng sản phẩm diện tích linh hoạt, công năng mở được xem là lựa chọn phục vụ cả nhu cầu ở thực lẫn tích lũy tài sản dài hạn", đại diện đơn vị phát triển nhấn mạnh.
Loft House đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích nội khu của La Pura như hồ bơi Sky Pool, khu thư giãn, không gian thiền và yoga ở tầng 20. Tại tầng thượng, Phát Đạt phát triển các tiện ích ngoài trời như khu thể thao, vườn trị liệu và không gian tái tạo năng lượng.
Dưới chân tòa tháp là tổ hợp tiện ích khép kín gồm trung tâm thương mại, phố Nhật, phố Hàn, trường học nội khu chuẩn quốc tế, phòng khám Nhật… đáp ứng đa dạng nhu cầu trải nghiệm của cư dân.
La Pura là khu căn hộ cao cấp quy mô 3,7 ha với 8 tòa tháp. Dự án do Phát Đạt phát triển trên mặt tiền quốc lộ 13 với kết nối hạ tầng thuận lợi về khu trung tâm TP HCM và các vùng lân cận.
Song Anh