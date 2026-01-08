Phát ban toàn thân do mắc giang mai sau quan hệ tình dục

CanadaSau khi được chẩn đoán nhầm là bệnh vảy nến và bôi thuốc không khỏi, người đàn ông 34 tuổi có các nốt phát ban khắp cơ thể đến bệnh viện xét nghiệm, phát hiện mắc giang mai.

Các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Saint Mary ở Montreal, Canada, công bố trường hợp một người đàn ông nhập viện với triệu chứng phát ban toàn thân sau khi quan hệ tình dục, theo Financial News hôm 6/1.

Báo cáo trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada (CMAJ) cho thấy các nốt ban bắt đầu xuất hiện ở vùng bụng và lan rộng khắp cơ thể bệnh nhân chỉ trong vòng một tuần. Trong tuần đầu tiên khi khởi phát ban, bệnh nhân đã đến phòng khám và được chẩn đoán bệnh vảy nến, một tình trạng viêm da mạn tính xuất hiện các sẩn đỏ có vảy trắng bạc. Tuy nhiên, sau khi sử dụng thuốc mỡ được kê đơn, các triệu chứng không thuyên giảm mà có dấu hiệu chuyển biến xấu hơn, bệnh nhân đã tới viện.

Nghi ngờ có yếu tố bệnh lý truyền nhiễm, bác sĩ đã chỉ định xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). Kết quả, cả hai xét nghiệm kháng thể HIV và VDRL (tầm soát giang mai) đều dương tính, theo CMAJ. Bệnh nhân được chỉ định tiêm bắp penicillin mỗi tuần một lần trong 3 tuần. Kết quả kiểm tra sau 5 tuần điều trị cho thấy tình trạng phát ban cải thiện đáng kể.

Bệnh giang mai do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, lây truyền qua đường tình dục hoặc truyền từ mẹ sang con. Bệnh tiến triển qua ba giai đoạn chính với các biểu hiện lâm sàng khác nhau. Giai đoạn xuất hiện vết loét đơn lẻ, không đau (săng giang mai) tại cơ quan sinh dục. Ở giai đoạn hai, bệnh nhân có các nốt ban đa dạng, đốm đỏ hoặc trắng kèm theo triệu chứng đau nhức. Giai đoạn muộn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng.

Phương pháp điều trị giang mai thay đổi tùy theo mức độ xâm nhập của vi khuẩn. Ở giai đoạn khởi phát, bệnh nhân thường chỉ cần một mũi tiêm bắp penicillin duy nhất. Tuy nhiên, nếu xoắn khuẩn đã xâm nhập hệ thần kinh, việc điều trị sẽ phức tạp hơn với phác đồ truyền penicillin đường tĩnh mạch 10-14 ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo máu và dịch cơ thể của người bệnh có khả năng lây nhiễm cao, do đó bệnh nhân cần được cách ly nguồn lây. Những người có tiếp xúc gần hoặc quan hệ tình dục với người bệnh cần xét nghiệm và điều trị ngay lập tức để tránh biến chứng nguy hiểm.

Bình Minh (Theo Financial News, CMAJ)