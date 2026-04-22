Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm Anessa, Shiseido

Bộ Y tế vừa xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam 75 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp thu hồi và tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Shiseido, Hada Labo...

Cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt vào ngày 21/4. Cùng việc nộp phạt, công ty có trụ sở tại Hà Nội phải rút số tiếp nhận phiếu công bố của toàn bộ lô hàng sai phạm. Danh sách tiêu hủy đợt này bao gồm kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, dưỡng thể mang nhiều thương hiệu quen thuộc như Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label.

Cơ quan quản lý áp dụng tình tiết tăng nặng vì doanh nghiệp vi phạm cùng lúc nhiều mặt hàng. Khi đoàn kiểm tra làm việc, công ty không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Pháp luật hiện hành không yêu cầu doanh nghiệp nộp kèm PIF lúc công bố lưu hành. Tuy nhiên, đơn vị phân phối phải lưu giữ và cung cấp tài liệu này ngay khi cơ quan quản lý yêu cầu nhằm chứng minh chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp do ông Lê Viết Năm làm đại diện pháp luật nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày. Công ty có 30 ngày để hoàn tất việc thu hồi, tiêu hủy hàng hóa và báo cáo kết quả. Nếu đơn vị không tự nguyện chấp hành, nhà chức trách sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Ngoài ra, Cục cũng đình chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới của công ty này trong 6 tháng.

Thời gian qua, cơ quan quản lý liên tục yêu cầu các doanh nghiệp rút khỏi thị trường hàng trăm loại mỹ phẩm do sai hồ sơ, kém chất lượng hoặc chứa thành phần cấm. Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Quản lý Dược, cho biết ngành y tế đang siết chặt công tác kiểm soát hàng hóa trên thị trường. Nỗ lực này giúp kéo giảm tỷ lệ mỹ phẩm vi phạm xuống dưới 1,5% trên tổng số hơn 3.000 mẫu do cơ quan chức năng kiểm tra.

Danh sách các loại mỹ phẩm bị thu hồi. Ảnh: Cục quản lý Dược

Lê Nga