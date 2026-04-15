Pháp vương Gyalwang Drukpa trở lại Việt Nam

Trở lại Việt Nam lần thứ 13, người đứng đầu Truyền thừa Drukpa cùng tăng đoàn sẽ cử hành pháp hội cầu an ở Mandala Tây Thiên, thỉnh chuông nguyện cầu hòa bình thế giới.

Chuyến bay đưa tăng đoàn hạ cánh xuống Nội Bài, TP Hà Nội rạng sáng 15/4 trong sự chờ đón của hàng trăm tăng ni, phật tử.

Gần hai thập niên gắn bó với Việt Nam, đây là lần thứ 13 Pháp vương Gyalwang Drukpa trở lại. Ông từng chia sẻ lý do: "Người Việt tử tế, mạnh mẽ và đoàn kết, điều đó thể hiện qua truyền thống lịch sử. Ở Việt Nam, tôi luôn thấy mình nhiều năng lượng và đầy cảm hứng".

Tăng ni, Phật tử đón đoàn Truyền thừa Drukpa tại sân bay Nội Bài sáng 15/4.

Hai tuần ở Việt Nam, Pháp vương có nhiều hoạt động như gặp gỡ thượng tọa Thích Đức Thiện tại chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh; giảng pháp cho tăng ni, đại chúng; chủ trì pháp hội kéo dài ba ngày 25-27/4 tại Mandala Tây Thiên, tỉnh Phú Thọ.

Khai đàn pháp hội ngày 25/4, ông sẽ thỉnh chuông, khai mở thiền thư dài 150 m nguyện cầu hòa bình thế giới. "Thế giới này là ngôi nhà chung mà tất cả chúng ta là thành viên, đại chúng vì thế cần nỗ lực chuyển hóa sự ích kỷ, hận thù thành lòng vị tha, tình yêu thương và đối xử với nhau như người thân trong gia đình", ông từng tâm nguyện.

Nhiều hoạt động văn hóa Phật giáo sẽ diễn ra trong pháp hội, như lễ cầu an Phật Mẫu Tara - vị nữ Bồ Tát quan trọng bậc nhất Kim cương thừa đại diện cho từ bi, trí tuệ và hành động phổ độ chúng sinh; đại lễ nguyện cầu quốc thái dân an; lễ gia trì Dược Sư...

Pháp hội được tổ chức tại bảo tháp Mandala Tây Thiên - quần thể kiến trúc Kim cương thừa mang đậm dấu ấn Phật giáo vùng Himalaya. Mỗi công trình đều mang tính biểu tượng riêng, tổng thể kết nối thành một mandala khổng lồ tái hiện trực quan học thuyết "Ngũ đại, Ngũ trí" của Phật giáo Kim cương thừa.

Nghi lễ múa Dakini trong Pháp hội đầu năm 2025 tổ chức tại Mandala Tây Thiên. Ảnh: Giang Huy

Truyền thừa Drukpa là một nhánh quan trọng của Phật giáo Kim cương thừa. Di sản gần 1.000 năm dần đưa dòng truyền thừa trở thành tôn giáo giữ vai trò trung tâm tạo nên bản sắc văn hóa cho Bhutan. Đất nước Nam Á nổi tiếng với chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia (GNH), kết hợp tư tưởng Phật giáo và chính sách công, nhấn mạnh cân bằng vật chất, tinh thần, môi trường và văn hóa. Truyền thừa Drukpa cung cấp nền tảng tư tưởng cho mô hình này, giúp người dân chấp nhận định hướng phát triển dựa trên hạnh phúc và an lạc, không chỉ trên GDP.

Thế kỷ 21, Truyền thừa Drukpa dần mở rộng ảnh hưởng ra ngoài vùng Ấn Độ Himalaya, hiện diện ở nhiều quốc gia gồm cả các nước phương Tây. Pháp vương Gyalwang Drukpa đời thứ 12 - lãnh đạo tinh thần của truyền thừa không chỉ là người có ảnh hưởng về tôn giáo mà còn tham gia đối thoại văn hóa xã hội, với những công hạnh được quốc tế ghi nhận.

Phong Linh