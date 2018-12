Xót con gái bị xâm hại, ông bố tát chết người tình nghi

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Tràng Định (Lạng Sơn), ngày 30/5/2015, Lăng Văn Vàng (38 tuổi, trú xã Hùng Việt) cùng một số người đến nhà ông Phùng Văn Tỏi (trú cùng xã) để hỏi việc ông này xâm hại con gái Vàng khi đó mới 14 tuổi.

Lăng Văn Vàng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hồng Vân

Khi ông Tỏi không thừa nhận, người chị kết nghĩa của Vàng là Nguyễn Thị Liên (48 tuổi) đã chửi mắng, rút dép tông tát ông Tỏi 2 nhát. Vàng hất cốc nước vào mặt và tát ông Tỏi. Thấy ông này chạy ra ngoài, bị cáo đuổi theo túm cổ tay và tát mạnh khiến ông Tỏi ngã nghiêng xuống nền bê tông ngất khoảng 5 phút.

Được công an xã can ngăn, Vàng ra về. Ngày 3/6/2015, ông Tỏi được gia đình đưa đi bệnh viện, đến ngày 18/6/2015 thì tử vong do chấn thương sọ não kín.

Vàng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích và bồi thường cho gia đình bị hại hơn 64 triệu đồng.

Đại diện bị hại là bà Lê Thị Hoa (53 tuổi) kháng cáo đề nghị khởi tố thêm bà Liên về hành vi gây ra cái chết cho nạn nhân; truy tố Vàng và Liên về tội giết người; yêu cầu tăng mức bồi thường, tổng cộng là hơn 139 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong phiên xử hôm nay, cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

