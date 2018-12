Vung đao chém hai người trọng thương ở quán bia

Nghi can Trung. Ảnh công an cung cấp

Ngày 6/6, Công an thành phố Vinh đã bắt Nguyễn Thanh Trung (23 tuổi, trú phường Lê Mao) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cáo buộc, đêm 4/6, Trung đi uống bia hơi tại quán trên đường Nguyễn Tài, TP Vinh. Thấy anh Nguyễn Hữu An (33 tuổi, trú phường Cửa Nam) là bạn quen biết từ trước đang cùng một số bạn bè, Trung tới mời bia giao lưu.

Khi đang chúc tụng, Trung và anh An xảy ra cãi vã. Hai bên lời qua tiếng lại và được mọi người can ngăn. Trung bực tức chạy xe máy rời quán trở về nhà lấy cây đao sáng loáng dài 1,2m quay trở lại quán đâm gục anh An.

Trung sau đó tiếp tục chém anh Chu Trọng Tứ - người ngồi nhậu cùng bàn.

Bác sĩ cho biết, bệnh nhân An và Tứ nhập viện trong tình trạng thương tích nặng. Anh An bị thủng phổi, anh Tứ gần lìa cánh tay.

Hải Bình