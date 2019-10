Vụ nổ ở Cục thuế Bình Dương do khủng bố

Trương Dương, 39 tuổi, gây nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương theo sự chỉ đạo của Lisa Phạm - thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.

Ngày 25/10, Trương Dương, ngụ thị xã Dĩ An, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 BLHS.

Dương được xác định là người trực tiếp gây ra vụ nổ ở Cục thuế Bình Dương ở trung tâm TP Thủ Dầu Một sáng 30/9, theo chỉ đạo của Lisa Phạm đang định cư tại Mỹ. Tiếng nổ lớn từ nhà vệ sinh ở tầng 2 cục thuế làm nhiều người hoảng loạn, hàng loạt cửa kính phòng làm việc vỡ nát.

Hiện trường vụ nổ ở Chi cục thuế Bình Dương Hiện trường vụ nổ. Video: Nguyệt Triều - Thanh Huyền.

Tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân thành lập tại Mỹ. Hồi đầu 2018, Bộ Công an xác định đây là tổ chức khủng bố; ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân, Phạm Thị Anh Đào (tức Lisa Phạm, 39 tuổi) và 5 người khác (sống tại Mỹ, Canada) về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân.

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân 1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác, hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 10-15 năm: a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố; (b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố; (c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc người khác; chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (d) Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù 5-10 năm. 4. Khủng bố cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này. 5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù 1-5 năm.

Phước Tuấn