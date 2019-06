Vũ 'Nhôm' phủ nhận lợi dụng Bộ Công an để thâu tóm đất công

Phan Văn Anh Vũ khai làm tình báo công an sau khi mua bán đất nên không có việc lợi dụng công việc để tư lợi hơn nghìn tỷ đồng.

Ngày 12/6, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", cựu phó trưởng phòng tình báo, Tổng cục V, chủ tịch hai công ty Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79) tự bào chữa sau khi VKS đề nghị bác nội dung kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với mức 15 năm tù như án sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm xác định Vũ lợi dụng danh nghĩa quản lý công ty bình phong của công an để thâu tóm 7 bất động sản ở vị trí đắc địa tại Đà Nẵng, TP HCM, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho nhà nước.

Quan điểm luận tội được công tố nêu sáng nay tại phiên phúc thẩm cho thấy việc tòa sơ thẩm kết tội là có căn cứ, mức án tuyên "là nhẹ" . Bị cáo đã lợi dụng hoạt động nghiệp vụ để trục lợi, làm trái quy định về quản lý đất đai gây hậu quả nghiêm trọng.

VKS đọc bản luận tội tại phiên phúc thẩm. Ảnh: N.A.

Tranh luận với lập luận của cơ quan công tố, Vũ "Nhôm" cho rằng không phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì không có quyền hạn. Bị cáo được bổ nhiệm làm phó phòng của Tổng cục V từ năm 2016, nhưng tất cả hoạt động mua bán 7 bất động sản nêu trên lại xảy ra từ trước.

"Là phó phòng nhưng thực tế không có phòng ban đó. Bị cáo không được vào phòng làm việc, không có nhân viên cấp dưới. Bị cáo có chức vụ, quyền hạn gì mà lợi dụng", bị cáo Vũ nói.

Chủ tọa ngắt lời, nhắc rằng Vũ bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của công an để trục lợi cá nhân nên đề nghị tranh luận về vấn đề này, không tranh luận về chức phó phòng.

Về hai công ty bình phong, Vũ khẳng định đã thành lập đúng quy định. Vũ cùng hai cổ đông khác là Hoàng Hữu Thân (bị cáo Phan Hữu Tuấn, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V), Nguyễn Quang Ngọc (Nguyễn Ngọc Hùng – tình báo Công an Đà Nẵng) tham gia góp vốn hợp lệ, không vi phạm Luật Doanh nghiệp.

"Nghiệp vụ của Tổng cục V là gì bị cáo không được biết. Bị cáo chỉ được giao tạo vỏ bọc là công ty bình phong của công an, làm sao cho nó phát triển vươn tầm quốc tế", Vũ trình bày.

Tại Công ty Bắc Nam 79, Cục B61 (Tổng cục V) góp 20%, Vũ 70% và Công an Đà Nẵng 10%. Bị cáo Vũ nhiều lần đề xuất vay tiền của Tổng cục V để có kinh phí góp vốn song không được chấp nhận. Tình hình kinh tế khó khăn đã khiến hai công ty của Vũ phải bán "đất vàng" ở 129 Pasteur (TP HCM) ngay khi vừa mua của Bộ Công an. Bị cáo khẳng định không lợi dụng danh nghĩa hai công ty bình phong hay danh nghĩa Cục B61, sử dụng văn bản của Bộ Công an để trục lợi cá nhân. Thậm chí, vì quý Tổng cục V, thương ngành công an, bị cáo đã lấy tiền của bản thân, gia đình để lập công ty bình phong.

Bị cáo Vũ "Nhôm" (bên phải) và bị cáo Nguyễn Hữu Bách (cựu phó Cục B61) hầu tòa ngày 12/6. Ảnh: TTXVN

Bị cáo khẳng định không thâu tóm 7 lô đất công sản như cáo buộc. Việc chuyển nhượng là thuận mua vừa bán, theo đúng quy định. Theo đó, với 4 nhà, đất công sản ở Đà Nẵng, chính quyền thành phố này có chủ trương bán, thuê và rao tin công khai trên truyền thông.

"Anh bán tôi mua, anh bán phương thức nào tôi mua phương thức đó. Nói thật trong 6 văn bản của cựu thứ trưởng Trần Việt Tân không có câu từ nào yêu cầu UBND Đà Nẵng bán chỉ định, giảm giá cho Bắc Nam 79. Công văn chỉ giới thiệu với tổ chức bình phong để đúng người, đúng công việc", Vũ tranh luận và cho rằng quyết định bán hay không, bán thế nào với 7 dự án nhà, đất công sản là do bên bán. Nếu bên bán không đấu giá mà bên mua yêu cầu họ đấu giá mới mua thì "là điên". Vì vậy, việc tòa quy kết bị cáo gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng là không đúng.

Riêng bất động sản ở 129 Pasteur, TP HCM, Vũ khai công ty Nova Bắc Nam 79 được Thủ tướng có văn bản đồng ý bán cho và còn giao cho UBND TP HCM xác định giá.

Bị cáo biết dự án 129 Pasteur được định giá 294 tỷ đồng trước khi UBND TP HCM ra giá, do quen công ty thẩm định giá. "Làm kinh tế thì phải đi trước đón đầu, chứ đợi thủ tục của thành phố thì nhiêu khê lắm, phải chờ cả nửa năm thì lấy tiền đâu trả lãi ngân hàng", Vũ trình bày và khẳng định trước đó đã tìm đối tác để bán lại lô đất này với giá 300 tỷ đồng.

Dự án 129 Pasteur gồm hơn 1.490 m2 nhà và 2.264 m2 đất do Tổng cục IV, Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại. Ngày 30/4/2015, Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79) ký Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục IV Bộ Công an xin mua. Ngày 28/5/2015, thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển nhượng cho Nova Bắc Nam 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an. Ngày 8/9/2015, Chính phủ đồng ý. Ngày 25/1/2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng với giá hơn 294 tỷ đồng. Ngay hôm sau, Nova Bắc Nam 79 và Công ty CP Đầu tư Peak View ký Hợp đồng hứa mua, hứa bán với giá 300 tỷ đồng. Hai ngày sau, việc thanh toán hoàn tất. Ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của Nhà, đất số 129 Pasteur tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 7/2/2018 là trên 517 tỷ đồng - Nhà nước bị thiệt hại là hơn 222 tỷ đồng.

Bảo Hà