Vũ 'Nhôm' khai buôn đất để hoạt động nghiệp vụ của công an

Sáng 11/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét hỏi Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") về việc thâu tóm 7 lô đất công sản vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và TP HCM. Với lô đất ở 129 Pasteur (TP HCM), Vũ thừa nhận đã ký văn bản đề nghị Bộ Công an bán cho Công ty Nova Bắc Nam 79 (công ty bình phong) để hoạt động nghiệp vụ.

Đối chất lời khai này, ông Hoàng Tiến Thành (đại diện Tổng cục IV, Bộ Công an) xác nhận ngày 25/1/2016, Tổng cục IV ký hợp đồng nguyên tắc bán bất động sản 129 Pasteur cho Nova Bắc Nam 79 với giá khoảng 294 tỷ đồng. Tổng cục IV đã nhận tiền và giao tài sản.

Trước câu hỏi Tổng cục IV có theo dõi, nắm được tình trạng lô đất hiện nay thế nào, ông Thành đáp đang liên hệ với đơn vị hậu cần để kiểm tra. "Bao giờ mới kiểm tra?", chủ tọa chất vấn. Ông Thành nói "để hỏi lại bên Bộ" và cho hay mình trả lời thay hai lãnh đạo sáng nay đi công tác. Dừng việc hỏi ông Thành, chủ tọa đề nghị Tổng cục IV liên hệ hai lãnh đạo nói trên để sáng mai có mặt tại tòa trả lời về vấn đề này.

Tiếp tục trả lời tòa, Vũ "Nhôm" khai một ngày sau khi ký hợp đồng nguyên tắc, Nova 79 đã ký hợp đồng "hứa mua, hứa bán" lô đất 129 Pasteur cho công ty Peak View.

Đại diện công ty Peak View xác nhận lời khai trên, cho hay ngày 26/1/2016 ký hợp đồng và hơn 4 tháng sau đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà.

Chủ tọa công bố thông tin cho thấy vào ngày 26/1/2016 công ty Nova Bắc Nam 79 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với tài sản đó, cũng chưa có văn bản nào cho phép bán. Nghe vậy, Vũ "Nhôm" đề nghị HĐXX cho được giải thích và khi không được đồng ý, bị cáo nói "không nhớ" về tình tiết này.

"Vì sao chuyển nhượng tài sản cho đơn vị khác?", chủ tọa Nguyễn Vinh Quang hỏi. Bị cáo Vũ xin trình bày song chủ tọa nói chỉ cần nói đúng hay không. Bị cáo Vũ đáp "không nhớ" nên không thể trả lời.

"Nếu chưa có giấy chứng nhận nhà, đất mà chuyển nhượng có đúng không?", ông Quang thẩm vấn. Vũ "Nhôm" đáp hỏi vậy rất khó trả lời, bị cáo chỉ "hứa mua bán" chứ chưa bán và như vậy là đúng quy định. "Vậy bán lúc nào?", Vũ tiếp tục từ chối trả lời câu hỏi này của chủ tọa, nói nội dung đã có trong hồ sơ vụ án.

Chủ tọa công bố, 26/1/2016 hai bên ký hợp đồng "hứa mua, bán" với giá 300 tỷ đồng. Ngày 28/1/2016 Peak View chuyển xong 300 tỷ đồng. "Như vậy, hứa để làm thật khi có đủ điều kiện hay hứa làm ngay cả khi chưa có đủ điều kiện", chủ tọa hỏi, Vũ lại đáp "thời gian lâu quá nên không nhớ".

Đại diện Peak View cho rằng bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội tuyên thu hồi bất động sản trên là không thuyết phục bởi lô đất không thuộc diện bị thu hồi theo quy định Luật Đất đai 2013 là dự án quốc phòng an ninh, vi phạm pháp luật về sử dụng, tự nguyện trả. Hơn nữa, việc chuyển nhượng chỉ gây thiệt hại cho nhà nước 3,5 tỷ đồng, ước tính hơn 1% giá trị đất. Nếu vì thế mà thu hồi cả tài sản trị giá 300 tỷ đồng thì thiệt hại tới quyền lợi của Peak View.

"Peak View có đủ tư cách kháng cáo không khi cổ phần đã chuyển hết cho công ty khác, tài sản cũng chuyển giao. Đơn vị hiện sở hữu cổ phần, tài sản đó mới đủ tư cách kháng cáo", chủ tọa nói. Đáp lời, người đại diện của Peak View vẫn khẳng định công ty đủ tư cách kháng cáo.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 13/1/2018, 3 cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Peak View giữ 99% cổ phần thực hiện chuyển nhượng hết cổ phần với giá hơn 350 tỷ đồng cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định. Hiện, nhà đất 129 Pasteur do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định quản lý, sử dụng.

Trở lại vấn đề xin mua đất từ Bộ Công an, Vũ "Nhôm" thừa nhận khi làm văn bản gửi Bộ Công an xin mua tài sản 129 Pasteur đã nêu Nova Bắc Nam 79 là công ty bình phong nên xin Tổng cục Kỹ thuật Hậu cần (Tổng Cục IV) cho thẩm định giá. Mục đích mua đất để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Chủ tọa hỏi: "Nghiệp vụ gì?". Vũ nói theo chỉ đạo của Tổng cục V để phát triển kinh tế. "Phát triển gì? Bằng cách gì? Bằng mọi cách sao? Theo luật gì?", người điều khiển phiên tòa hỏi dồn dập. Bị cáo Vũ đáp ký "hợp đồng hứa mua bán" với Peak View vì công ty Nova 79 được phép mua đất rồi bán.

Chủ tọa ngắt lời, nói: "Mua rồi bán ngay có phải là phục vụ nghiệp vụ không? Nghiệp vụ là bán tài sản sao?".

Tòa gọi bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu phó Tổng cục V) đứng lên đối chất việc "phát triển kinh tế hoạt động nghiệp vụ nghĩa là mua xong, hôm sau bán hay không? Có giao nhiệm vụ cho bị cáo Vũ như vậy không?". Ông Tuấn khẳng định không giao nhiệm vụ nào như thế, cũng không có văn bản đề xuất cho công ty Vũ "Nhôm" mua rồi chuyển tên sang cho cá nhân sở hữu.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Bất động sản 129 Pasteur, quận 3, TP HCM gồm hơn 1.490 m2 nhà và 2.264 m2 đất do Tổng cục IV, Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại.

Ngày 30/4/2015 Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79) ký Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục IV Bộ Công an xin mua.



Ngày 28/5/2015, ông Bùi Văn Thành (Thứ trưởng Bộ Công an) báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển nhượng cho Nova Bắc Nam 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an. Ngày 8/9/2015, Chính phủ đồng ý.

Ngày 25/01/2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng với giá hơn 294 tỷ đồng.

Ngày 26/01/2016, Nova Bắc Nam 79 và Công ty CP Đầu tư Peak View ký Hợp đồng hứa mua, hứa bán với giá 300 tỷ đồng. Hai ngày sau, việc thanh toán hoàn tất.

Ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của Nhà, đất số 129 Pasteur tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 7/2/2018 là trên 517 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại là hơn 222 tỷ đồng.