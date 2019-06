Vũ 'Nhôm' đưa chứng cứ mới khi hầu tòa cùng cựu thứ trưởng công an

TAND Cấp cao mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của cựu thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân cùng 3 bị cáo.

Sáng nay (10/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội khai mạc phiên phúc thẩm xét kháng cáo của hai cựu thứ trưởng hai Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân cùng Nguyễn Hữu Bách (cựu đại tá, cựu phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V); Phan Hữu Tuấn (cựu trung tướng, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", cựu chủ tịch HĐQT công ty Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty Nova Bắc Nam 79).

8 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tòa phúc thẩm triệu tập đại diện Bộ Công an, UBND TP HCM; UBND TP Đà Nẵng và một số tổ chức, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bộ Công an cử ông Vũ Văn Dũng (Phó cục trưởng Cục quản lý xây dựng), Trần Quang Dũng, Trần Văn Tùng có mặt tại tòa. Đại diện UBND TP HCM có ông Nguyễn Toàn Thắng (Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao).

Đại diện chính quyền Đà Nẵng có ông Thái Ngọc Trung (Phó Giám đốc Sở Xây dựng), ông Trần Quốc Hùng (Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường), Tô Văn Hùng (Sở Tài nguyên môi trường).

Tổng cục Thuế, Hội đồng định giá tài sản tố tụng trung ương đều có cử đại diện tham gia. Đại diện công ty Bắc Nam 79 là ông Trần Đình Ba không có mặt. Chủ tọa cho biết ông này tham gia phiên xử với tư cách nhân chứng và người có quyền nghĩa vụ liên quan. Nếu những ngày tới, ông Ba vẫn không có mặt, tòa sẽ thực hiện lệnh áp giải.

Cựu thứ tưởng Bùi Văn Thanh đứng ở bục dành cho bị cáo, ngồi phía sau là 4 đồng phạm. Ảnh: TTXVN

Trong phần thủ tục kéo dài hai tiếng, Phan Văn Anh Vũ khi được hỏi đã nói to, bình tĩnh; "dạ", "thưa" trước mỗi câu trả lời HĐXX. Trải qua ba vụ án đưa ra xét xử, với gần chục phiên tòa ở cả hai miền, Vũ tỏ ra thông thạo trước các câu hỏi ở phần thủ tục.

Ông Vũ đứng thẳng, trả lời chậm, nhấn nhá vào từng chữ khi khẳng định trước nay vẫn là chủ tịch công ty Bắc Nam 79, không ai cắt chức đó. Trước khi bị khởi tố, ông không nhớ có ủy quyền cho ông Trần Đình Ba (Tổng giám đốc Bắc Nam 79) là đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài hai chức danh trên, ông Vũ khai được tuyển dụng vào làm tình báo viên của Cục B61 từ năm 2009. Vũ bị khai trừ khỏi Đảng vào cuối năm 2018, hạ cấp bậc thượng tá xuống trung tá. Bị cáo có hai quốc tịch.

Sáng nay, Vũ là bị cáo duy nhất cung cấp thêm cho tòa chứng cứ, tài liệu; cho hay đây là nội dung mới. Tuy nhiên, HĐXX chưa công bố đó là gì.

11h5 kết thúc đọc bản án sơ thẩm, HĐXX cho cách ly Phan Văn Anh Vũ để bước vào phần thẩm vấn. Là người trả lời đầu tiên, trước cáo buộc tham gia soạn thảo một số văn bản, tài liệu trình Tổng cục Tình báo, Bộ Công an để hai công ty Bắc Nam 79, Nova Bắc Nam 79 được nhận tài sản, quyền sử dụng 7 bất động sản, ông Nguyễn Hữu Bách thừa nhận tham gia soạn thảo một số văn bản liên quan 6 tài sản: dự án công viên An Đồn cũ, khu đất ngoài biển resort, trụ sở tư pháp 16 Bạch Đằng, 15 Thi Sách, số 8 Nguyễn Trung Trực, 129 Pasture. Riêng dự án ở 319 Lê Duẩn, ông không tham gia.

"Vì sao bị cáo đứng ra soạn thảo các văn bản? Có ai giao cho bị cáo không?", chủ tọa hỏi. Ông Bách nói soạn thảo theo chỉ đạo trực tiếp của ông Phan Hữu Tuấn (lúc đó là thủ trưởng). Ông Bách không được giao nhiệm vụ quản lý Vũ. Các văn bản sau khi soạn thảo xong không được Vũ báo cáo đã sử dụng thế nào.

Ông Thành (bên trái) tiếp tục mời luật sư Phan Trung Hoài bào chữa ở phiên phúc thẩm. Ảnh: Giang Huy.

Theo kháng cáo, năm bị cáo đều kháng cáo xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt hoặc xem xét lại toàn bộ nội dung của bản án sơ thẩm. Ngày 30/1, TAND Hà Nội phạt ông Thành 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2, điều 285 Bộ luật Hình sự 1999). Cùng tội danh, ông Tân bị phạt 36 tháng tù. Vũ "Nhôm" bị tuyên phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với mức án 15 năm tù. Cùng tội danh này, Phan Hữu Tuấn bị 5 năm tù, Nguyễn Hữu Bách nhận 5 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, Tòa Cấp cao còn xét đề nghị của VKSND Hà Nội với các nội dung: sửa bản án, xác định thiệt hại, thu hồi tài sản và tịch thu tài sản.

Theo đó, VKSND Hà Nội cho rằng thiệt hại của vụ án, gần 1.160 tỷ đồng, phải được tính tại thời điểm khởi tố mới phù hợp với thực tế. Bản án sơ thẩm chỉ tính thiệt hại ngay tại thời điểm giao đất với số tiền hơn 135 tỷ đồng là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án cũng như hậu quả các bị cáo gây ra cho Nhà nước, xã hội.

Việc xử lý 7 dự án nhà, đất công sản cần phải tuyên theo hướng: Hủy các quyết định giao đất trái pháp luật của UBND TP HCM, Đà Nẵng; giao cho UBND hai thành phố này thu hồi, quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tòa sơ thẩm tuyên tịch thu các khoản tiền đang tạm giữ của Vũ "Nhôm", ở các tài khoản cá nhân, công ty... trong đó, có 1,3 tỷ đồng tiền lương để nộp vào ngân sách là không có cơ sở, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, cùng những người liên quan khác.

Vũ "Nhôm" bị áp giải vào phiên phúc thẩm trong sáng 10/6. Ảnh: Hà Nguyên

Bản án sơ thẩm xác định, Vũ "Nhôm" đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V, Bộ Công an để đề nghị Bộ Công an, UBND TP HCM và UBND TP Đà Nẵng cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 7 nhà, đất công sản, dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố này không qua đấu giá. Bị cáo còn xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và xin được hưởng nhiều ưu đãi khác... trái với quy định của Nhà nước.

Sau khi được giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, Vũ "Nhôm" chuyển quyền sử dụng đất từ công ty sang cho cá nhân mình; hoặc liên kết kinh doanh, chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác nhằm thu lợi bất chính; hoặc không triển khai dự án, không có bất cứ hoạt động nghiệp vụ nào phục vụ cho ngành công an; gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước.

Bản án sơ thẩm quy kết, ông Thành ký Công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính TP HCM, trình Hội đồng thẩm định giá nhà đất và UBND phê duyệt giá bán bất động sản tại số 129 Pasteur, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (1 trong 7 dự án nêu trên) hơn 301 tỷ đồng. Việc làm này là không đúng chức năng và thẩm quyền theo quy định.

Sau đó Tổng cục IV, Bộ Công an có văn bản báo cáo ông Thành về việc giá trị nhà, đất trên chỉ còn hơn 294 tỷ đồng, nhưng bị cáo đã không làm hết trách nhiệm. Ông không chỉ đạo Tổng cục IV làm rõ lý do giảm giá nhà, đất này. Bị cáo cũng không chỉ đạo Tổng cục IV có văn bản thông báo để Tổng cục V biết, quản lý, theo dõi cơ sở nhà, đất, phục vụ mục đích an ninh.

Do thiếu trách nhiệm nên khi Vũ "Nhôm" chuyển nhượng nhà, đất này cho tư nhân bên ngoài, ông Thành không phát hiện được để báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn.

Bảo Hà