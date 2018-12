Triển lãm Quốc tế về An ninh diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo) trong ngày 3-4/10 với hơn 80 gian hàng của các đơn vị đến từ những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.



Triển lãm Quốc tế về An ninh là triển lãm quy mô lớn nhất tại Việt Nam về các loại khí tài, vũ khí do Cục Trang bị và Kho vận của Bộ Công an tổ chức. Đây là lần thứ ba sự kiện này được tổ chức.