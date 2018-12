Vụ án trộm bưởi gây chết người

Ngày 21/4, Nguyễn Khắc Tuấn (26 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lần thứ tư bị đưa ra xét xử trong vụ án trộm bưởi gần 3 năm trước.

Theo cáo buộc, khoảng 23h ngày 26/11/2013, Tuấn uống rượu, xem bóng đá cùng năm người bạn, trong đó có Nguyễn Khắc Trọng, Nguyễn Trọng Tiến và Nguyễn Văn Hảo. Hơn một tiếng sau, cả nhóm đi trộm bưởi ở vườn của ông Nguyễn Hữu Cầu và mang theo hai bao tải dứa đựng.

Tuấn ở ngoài trông xe và cảnh giới, còn 3 thanh niên phá cổng vào trong vườn, hái được 53 quả bưởi. Nghe tiếng động, ông Cầu phát hiện, hô hoán “Cướp, cướp”. Trong khi đồng bọn chạy thoát, Tuấn lái xe chạy được 50 m thì rẽ vào ngõ cụt nên quay ra cách vườn nhà ông Cầu hơn 100 m thì bị chủ vườn đuổi kịp, giữ đuôi xe máy.

Ông Cầu nhặt một viên gạch ở ven đường, rút chìa khoá xe của Tuấn. Khi ông Cầu thả viên gạch xuống mặt đồng hồ xe máy, nắm cổ áo Tuấn kéo về phía mình thì chiếc xe đổ. Tuấn gạt tay ông Cầu làm nạn nhân ngã ngửa ra phía sau, đập gáy xuống đường, bất tỉnh…

Vợ và con gái ông Cầu được cho là chứng kiến việc Tuấn gạt tay, khiến chồng, cha họ tử vong sau đó.

Ngày 29/4/2014, TAND quận Bắc Từ Liêm đã tuyên phạt Tuấn 10 năm tù tội Cố ý gây thương tích, 9 tháng tội Trộm cắp; các bị cáo còn lại nhận từ 10 đến 12 tháng tù tội Trộm cắp tài sản. Tuấn kháng cáo vì cho rằng cấp sơ thẩm xử quá nặng.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/8/2014, Tuấn thay đổi lời khai, không nhận có hành vi hất tay ông Cầu làm nạn nhân ngã ra đường, tử vong. Tòa nhận định, Tuấn khi bị ông Cầu túm cổ áo, đã dùng tay gạt ra với mục đích chạy thoát. Bị cáo không đánh nạn nhân, cũng không có mục đích gây thương tích hay mong muốn ông này tử vong. Do đó Tuấn phải bị truy tố tội Trộm cắp tài sản và hành hung tẩu thoát gây hậu quả chết người chứ không phải phạm tội cố ý gây thương tích. Tòa đã huỷ một phần bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Quá trình điều tra lại, công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định đình chỉ bị can Tuấn đối với hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại phiên sơ thẩm lần hai, Tuấn khai ông Cầu cầm viên gạch giơ lên trên mặt bị cáo nhưng lại buông tay khiến viên gạch rơi xuống, rồi cúi khom người rút chìa khoá ra khỏi ổ nên mất thăng bằng và ngã ra. Xe máy đổ về phía bên phải. Bị cáo thay đổi lời khai ban đầu vì cho rằng bị ép cung và do nghe những người bị tạm giữ cùng hướng dẫn khai vậy để giảm nhẹ hình phạt.

“Bị cáo khẳng định không hắt tay ông cầu để nạn nhân ngã xuống đường. Mặt khác, việc truy tố bị cáo cùng đồng phạm trộm 53 quả bưởi là không chính xác. Trọng, Hải, Tiến chỉ khai trộm khoảng 26 quả bưởi, vì bao tải các bị cáo mang đi không thể chứa hết số bưởi như quy kết”, Tuấn khai. Tòa đã tuyên phạt Tuấn 4 năm 6 tháng tù, bồi thường 139 triệu đồng, cùng việc phải cấp dưỡng 500.000 đồng mỗi tháng cho bà Vinh đến khi bà qua đời. Tuấn và bị hại đã kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai ngày 21/4, bị cáo một lần nữa thừa nhận hành vi cùng đồng bọn trộm cắp bưởi nhưng chối bỏ việc giằng co, hất tay khiến ông Cầu bị ngã chết. Lý giải việc chủ vườn bưởi tử nạn, khi thì Tuấn khai do bị hại tự trượt chân vào ống tre ngã, lúc lại nói rằng do ông Cần lao tới rút chìa khóa xe máy nên bị hụt đà ngã chết.

Cùng kháng án, vợ và các con ông Cầu đều cho rằng Tuấn đã tác động một lực rất mạnh lên cơ thể bị hại nên mới dẫn tới hậu quả chủ vườn bưởi ngã chết. Bị hại đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại cả hai tội danh với Tuấn.

Luật sư bào chữa cho Tuấn bất ngờ giao nộp thêm một số chứng cứ mới thể hiện số lượng bưởi mà gia đình ông Cầu bị trộm cắp không phải là 53 quả và một số bản ảnh hiện trường, nơi chủ vườn bưởi ngã chết...

Trước việc xuất hiện thêm một số chứng cứ mới trên, tòa phúc thẩm đã hoãn phiên tòa.

Việt Dũng

>> Xem thêm: Những vụ kiện hy hữu làm khó tòa