Vụ án oan dưới chân đèo Pha Đin, bồi thường ‘vấp’ do áp dụng luật

Vụ án oan 30 năm dưới chân đèo Pha Đin Chiều 18/9/1989, bà Nga phát hiện thi thể chồng dưới giếng nước nên báo cơ quan chức năng. Căn cứ khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an huyện Tuần Giáo (khi đó thuộc tỉnh Lai Châu) đã khởi tố bà Nga về tội Giết người. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển lên công an tỉnh Lai Châu giải quyết theo thẩm quyền. Tháng 10/1989, quá trình điều tra mở rộng, công an ra quyết định khởi tố ông Hiến và Dương tội giết người và chuyển sang VKSND tỉnh Lai Châu đề nghị truy tố. Tháng 1/1990, VKSND tỉnh Lai Châu đã ra cáo trạng, truy tố Hiến và Dương tội Giết người, bà Nga được chuyển sang hành vi Che giấu tội phạm. Tháng 4 cùng năm, TAND tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hiến 18 năm tù, Dương 12 năm tù về tội Giết người, bà Nga ba năm tù cho hưởng án treo. Sau đó, cả ông Hiến và Dương đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, cả hai ông đều thay đổi lời khai, kêu oan, không phạm tội giết cha. Ngày 18/12/1990, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên hủy bản án sơ thẩm với lý do có một số thiếu sót trong điều tra. Trong thời gian điều tra bổ sung, ông Hiến và em trai được tại ngoại sau 28 tháng bị tạm giam. Suốt gần 30 năm, vụ án treo lơ lửng, không có bất cứ kết luận nào dù gia đình bà Nga liên tục gửi đơn kêu oan. Năm 2016, bà Nga gửi đơn tới các cơ quan tố tụng liên ngành của tỉnh Điện Biên. Tháng 9/2017, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị cơ quan tố tụng liên ngành sớm làm rõ vụ án dưới chân đèo Pha Đin. Ngày 11/10/2017, liên ngành tố tụng tỉnh Điện Biên trực tiếp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Liên ngành tố tụng Trung ương về việc giải quyết vụ án và giải quyết đơn của bà Nga; đồng thời chỉ đạo Cơ quan tố tụng tỉnh Điện Biên đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với các bị can Nga, Hiến, Tương, công khai xin lỗi và bồi thường theo quy định pháp luật. Ngày 24/10/2017, TAND tỉnh Điện Biên đã tổ chức xin lỗi công khai ba mẹ con cụ Nga vì truy tố, xét xử oan sai. Hơn ba tháng sau, cụ Nga đã gửi đơn đề nghị TAND tỉnh Điện Biên bồi thường các khoản là 18 tỷ đồng.