Vợ chồng ở Hưng Yên bị sát hại khi phát hiện trộm

Hai vợ chồng bị kẻ đột nhập sát hại trong đêm

Ngày 3/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người. Tráng là nghi phạm sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi), chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) ở thành phố Hưng Yên vào rạng sáng 17/8.

Đinh Công Tráng tai cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Theo cảnh sát, Tráng có một tiền án về tội Hiếp dâm, một tiền sự về gây rối trật tự công cộng. Anh ta nghiện ma tuý và thường xuyên lang thang để trộm cắp tài sản. Tráng từng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật và làm cán bộ tư pháp ở một phường thuộc tỉnh Hưng Yên.

Sau khi xảy ra vụ án mạng ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nghi Tráng là hung thủ. Khám xét nơi ở của Tráng, cảnh sát thu một con dao bầu, trên dao có ADN của anh ta và nạn nhân Hoa.

Căn phòng của vợ chồng anh Trường. Ảnh: Phạm Dự.

Khi bị triệu tập, Tráng không nhận tội nhưng nhận thấy có đủ căn cứ nên ngày 1/9, Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố bị can. Đến sáng nay công an cho biết nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tráng khai với cảnh sát, khoảng 0h30 ngày 17/8, anh ta đột nhập vào nhà anh Trường trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, Tráng dùng dao bầu có chuôi gỗ mang sẵn theo đâm nhiều nhát khiến vợ chồng gia chủ tử vong.