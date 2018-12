Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị bắt giam

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 7/6, VKSND TP HCM phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, quốc tịch Mỹ và Việt Nam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Vài ngày trước bà Ngọc được thả tự do bởi VKS cho rằng chưa đủ căn cứ buộc tội nghi can là chủ mưu thuê giang hồ chém chồng cũ - ông Chiêm Quốc Thái. Thời điểm đó cũng đã hết thời hạn tạm giữ, công an phải trả tự do cho bà này theo quy định.

Tuy nhiên, Công an TP HCM vừa bổ sung lời khai các nhân chứng và một số chứng cứ khác. Trong đó có việc vợ một bác sĩ nha khoa tại quận 10 biết chuyện Ngọc nhờ nhóm giang hồ đánh dằn mặt chồng.

Vợ chồng Chiêm Quốc Thái hồi còn mặn nồng.

Bà Ngọc kết hôn với ông Thái tại Mỹ năm 2011, khi ông này đã chia tay với người vợ đầu. Sau này, cuộc sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn nên họ ra tòa ly hôn, tranh chấp tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng và chưa giải quyết xong.

Theo cơ quan điều tra, trong những lần đến nhà vợ chồng người bạn là bác sĩ ở quận 10, bà Ngọc quen Nguyễn Duy Thanh (giám đốc công ty vệ sĩ). Hồi tháng 3, bà này nhờ Thanh "đánh hay chém dằn mặt Thái nhưng chỉ nhẹ tay thôi".

Thanh hỏi giá bao nhiêu, bà Ngọc đưa một ngón tay nói "một tỷ". Bà chủ nhà (vợ bác sĩ) chứng kiến sự việc. Cũng tại đây Thanh đã nhận 500 triệu đồng của bà Ngọc để thực hiện hợp đồng.

Cuối tháng đó, khi bác sĩ Thái cùng bạn rời nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì Thanh và 4 nhân viên công ty vệ sĩ xông đến đuổi chém gây nhiều thương tích.

Bị bắt sau đó, Thanh thừa nhận hành vi. Bà Ngọc bị giữ lại hồi cuối tháng 5, khi ra sân bay chuẩn bị xuất cảnh qua Mỹ.

Quốc Thắng