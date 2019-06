VKSND TP HCM yêu cầu điều tra vụ Cao Toàn Mỹ bị Phương Nga tố cáo

Công an TP HCM không khởi tố vụ án Phương Nga tố cáo ông Mỹ có hành vi vu khống, song không được VKS chấp thuận.

Ngày 4/6, đại diện VKSND TP HCM cho biết đã huỷ quyết định của Công an TP HCM về việc không khởi tố vụ án Trương Hồ Phương Nga (32 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga) tố cáo ông Cao Toàn Mỹ về hành vi Vu khống, đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh sự việc theo quy định.

Đơn tố cáo được Phương Nga gửi đến Công an TP HCM hôm 16/1, cho rằng ông Mỹ vu khống mình lừa đảo 16,5 tỷ đồng - là nguyên nhân khiến cô rơi vào vòng lao lý nhiều năm. Động thái này được Hoa hậu người Việt tại Nga đưa ra sau khi cơ quan điều tra kết thúc vụ án, xác định Phương Nga và bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung (30 tuổi) không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ có hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nhưng không cần thiết phải xử lý hình sự.

Theo Phương Nga, các chứng cứ cho thấy ông Mỹ vu khống cô có trong hồ sơ vụ án, trong lời khai của ông này được ghi tại các bút lục...

Phương Nga và Thuỳ Dung hôm nhận quyết định đình chỉ bị can hồi đầu tháng 2. Ảnh: Quốc Thắng.

Tuy nhiên, sau 4 tháng thụ lý đơn, Công an TP HCM căn cứ vào Khoản 1 Điều 157 BLTTHS 2015, xác định không có sự việc phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự.

Theo cơ quan điều tra, ngày 1/4/2014, ông Mỹ tố cáo Phương Nga và Thùy Dung vay tiền để kinh doanh spa nhưng không trả. Hơn một tháng sau, Phương Nga lại có đơn tố giác ngược ông Mỹ vu khống - với lập luận ông này đã cho tặng mình 16,5 tỷ đồng và sau một thời gian, cô đã trả lại số tiền.

Giữa tháng 8/2014, ông Mỹ thay đổi nội dung tố giác, cho rằng hai cô gái đã nhận tiền để mua nhà giá rẻ cho mình. Tuy nhiên, Phương Nga chưa trả tiền nhưng lại gửi đơn đến công an cho rằng mình đã trả. Chính Phương Nga và Thuỳ Dung sau đó khai báo và giao nộp cho cảnh sát các tài liệu thể hiện "có việc nhận tiền để mua nhà cho ông Mỹ".

Từ đó, Công an TP HCM cho rằng không đủ cơ sở quy kết ông Mỹ bịa đặt. Mặt khác, Phương Nga từng tự nguyện rút tố giác cùng nội dung này, thực tế có tình tiết Nga cùng Dung nhận thức được nghĩa vụ trả lại tiền qua việc làm giả biên nhận trả và đã đề nghị trả một phần tiền cho ông Mỹ.

Bốn năm vướng lao lý của hoa hậu Phương Nga. Đồ họa: Quốc Thắng - Tạ Lư.

Theo nội dung vụ án, sau khi đạt giải Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Phương Nga về Sài Gòn sống. Cô bị cáo buộc lừa ông Mỹ 16,5 tỷ đồng bằng chiêu dụ dỗ mua nhà giá rẻ, theo đơn tố cáo của ông này.

Suốt thời gian bị giam, Phương Nga giữ quyền im lặng. Khi ra tòa, cô gây bất ngờ khi khai tiền cô nhận của Mỹ là "thực hiện hợp đồng tình cảm trong 7 năm". Do cả hai xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ muốn đòi lại tiền nhưng không được nên tố cô mượn tiền không trả, sau đó thay đổi nội dung thành "lừa mua nhà giá rẻ"...

Cuối tháng 6/2017, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM cho rằng vụ án có nhiều tình tiết mới - phản bác cáo trạng truy tố Phương Nga nên quyết định cho cô và Thùy Dung tại ngoại. HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những tình tiết mâu thuẫn, căn cứ buộc tội hai cô gái.

Một năm sau, Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung. Tiếp đó, cơ quan điều tra thực hiện một trong các yêu cầu của tòa là thu hồi hơn 2,5 tỷ đồng từ ông Mỹ (lấy từ tài khoản của Thùy Dung trao cho ông Mỹ trong quá trình điều tra vụ án).

Sau khi điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định Nga không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc ban đầu, nhưng đã sử dụng tài liệu di chúc giả (thể hiện bà Phi là chủ sở hữu căn nhà số 7 đường Nguyễn Trãi, quận 1, để lại di sản thừa kế căn nhà cho ông Yên) nộp cho cơ quan điều tra nhằm chứng minh có việc thỏa thuận mua căn nhà. Theo đó, hành vi của Nga có dấu hiệu của tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngày 29/1, Công an TP HCM đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can do hành vi của Nga và Dung không còn nguy hiểm cho xã hội. Không đồng ý với quan điểm này, Phương Nga và Thùy Dung đã gửi đơn đến VKSND TP HCM khiếu nại một loạt quyết định của Công an TP HCM, VKS đồng thời giám sát việc xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ về hành vi Vu khống.

Quốc Thắng