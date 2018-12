VKS TP Cà Mau xin lỗi người trúng đạn tại đồn công an

Người trúng đạn tại đồn công an đòi bồi thường

Chiều 29/8, tại trụ sở UBND xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), VKSND TP Cà Mau công khai xin lỗi anh Huỳnh Nhật Quang (34 tuổi) - người trúng đạn tại đồn công an nhưng bị truy tố tội Chống người thi hành công vụ.

Phó Viện trưởng Huỳnh Thu Hà đã đại diện cơ quan công tố TP Cà Mau xin lỗi anh Quang và gia đình về những oan ức của anh trong thời gian qua, đồng thời hứa giải quyết các chính sách bồi thường trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, cơ quan này sẽ đăng báo xin lỗi công khai theo quy định của pháp luật và yêu cầu của nạn nhân.

VKSND TP Cà Mau xin lỗi thanh niên bị truy tố oan tội Chống người thi hành công vụ. Ảnh: Phúc Hưng

Trước đó, sau khi tòa tuyên không phạm tội Chống người thi hành công vụ, anh Quang được VKSND TP Cà Mau đồng ý bồi thường oan sai gần 130 triệu đồng.

Ngoài ra, anh này còn gửi đơn đến TAND TP Cà Mau kiện trung tá Dương Chí Dũng (Công an TP Cà Mau), nguyên Phó công an xã Tắc Vân, đã dùng súng (loại công cụ hỗ trợ) bắn bị thương mình hơn 3 năm trước, đòi bồi thường 153 triệu đồng về thiệt hại do bị tổn hại sức khỏe, tinh thần, thu nhập thực tế...

Theo hồ sơ vụ án, tối 5/2/2013, anh Quang cùng vài người bạn đi hát karaoke. Khi về ngang qua địa bàn xã Tắc Vân, họ bị lực lượng công an xã ra hiệu dừng xe do hai người bạn Quang không đội mũ bảo hiểm.

Thấy phó Công an xã Tắc Vân Dương Chí Dũng là người quen, anh Quang đến xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Anh Quang được cho là lớn tiếng và có hành động quơ tay, chân với lực lượng công an xã nên bị khống chế, còng tay đưa về đồn. Sau đó, anh bị ông Dũng bắn bị thương ở mang tai, mang thương tật 8%.

Đến ngày 19/2/2013, Quang bị khởi tố tội Chống người thi hành công vụ, bị bắt tạm giam 15 ngày. Sau đó, được bảo lãnh chờ ngày ra tòa.

Hồi tháng 4/2015, TAND TP Cà Mau tuyên thanh niên này vô tội. Bốn tháng sau, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Riêng ông Dũng do được xác định hành vi dùng súng bắn chỉ gây thương tích cho Quang 8% nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Phúc Hưng