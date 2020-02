Viết thông tin sai về gia đình nhiễm nCoV lên bảng thông báo

Hà NộiBà Bạch Thị Yên viết lên bảng tin của ngõ 380 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên rằng tại phường có gia đình 4 người nhiễm nCoV.

Ngày 6/2, Công an phường Ngọc Thụy cho biết sau khi nhận được thông tin đã xác minh và khẳng định nội dung trên là "sai sự thật".

Thông tin sai sự thật bà Yên viết trên bảng tin. Ảnh: Minh Thùy.

Tường trình với nhà chức trách, bà Yên cho hay lúc đi chợ nghe thông tin từ một số người địa phương. Với mục đích tuyên truyền cho hàng xóm cảnh giác, nâng cao ý thức bảo vệ mình, bà đã viết lên bảng tin ở ngõ 380 đường Ngọc Thụy, tổ 18, phường Ngọc Thụy.

Theo lãnh đạo Công an phường, hành động của bà Yên không nhằm mục đích phá hoại hay vụ lợi cá nhân nên cơ quan công an đã nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm. Bà bị buộc chủ động thông tin lại với người dân. Các cá nhân trên địa bàn chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội cũng bị yêu cầu gỡ bỏ.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác các thông tin trên mạng xã hội, không nên chia sẻ thông tin không xác thực về tình hình dịch viêm phổi do nCoV. Hiện, nhiều người đã bị xử phạt hành chính do đưa thông tin sai sự thật.