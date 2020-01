Vết cào 'chỉ điểm' kẻ hiếp dâm người mua hàng

MỹJimmy Manderach trách mình sao không đi mua sắm với vợ con mà ở nhà xem bóng đá khiến xảy ra việc không ngờ tới.

Chờ tới giờ cơm tối mà vợ và con nhỏ vẫn chưa về, Jimmy sốt ruột hỏi khắp nơi rồi báo tin cho cảnh sát thị trấn Limerick, bang Pennsylvania. Hôm đó là ngày 15/9/1995.

Jimmy kể chiều cùng ngày vợ anh ta là Lisa Manderach (29 tuổi) đưa con gái 19 tháng tuổi tới trung tâm mua sắm cách nhà khoảng 10 dặm. Vì Lisa không mang hành lý và túi tã giấy của con, cảnh sát loại trừ trường hợp cô ôm con bỏ trốn. Tới trung tâm mua sắm, cảnh sát phát hiện ôtô của Lisa trong bãi đỗ, nhưng không có dấu hiệu vật lộn bên. Cảnh sát cùng gia đình Lisa tập trung tìm kiếm khu trung tâm mua sắm đã đóng cửa nhưng không có kết quả.

Gia đình hạnh phúc của Manderach. Ảnh: Filmrise.

Vài tiếng sau, cảnh sát nhận tin báo có người thấy thi thể bé gái cạnh lối đi trong công viên gần đó. Nhà chức trách xác định bé bị siết cổ song không tìm thấy các dấu vết lạ (như sợi vải, tóc) trên thi thể.

Do Jimmy không dám lại gần để nhận diện cảnh sát nghi ngờ anh ta và chất vấn về cái chết của con và sự biến mất của vợ. Jimmy khai có đưa cho con gái một miếng bánh quy và vài thanh bánh xốp trước khi hai mẹ con rời đi. Những thứ này có mặt trên xe của Lisa, phần nào chứng thực lời khai của Jimmy. Ngoài ra, theo hàng xóm, Jimmy không đi ra khỏi nhà cả buổi chiều hôm đó. Quan hệ của Jimmy với vợ được nhiều người nhận xét là hạnh phúc.

Tạm thời loại Jimmy ra khỏi diện tình nghi, cảnh sát tìm manh mối mới. Vì xe của Lisa ở tại bãi đỗ, cảnh sát nhận định hai mẹ con đã tới được trung tâm mua sắm, nhưng có thể đã bị bắt cóc bên trong khu mua sắm hoặc trên đường ra xe.

Sáng hôm sau, điều tra viên mở cuộc tìm kiếm thi thể Lisa trong công viên và đồng thời cho người dò hỏi các cửa hàng trong khu mua sắm. Bằng cách này, cảnh sát được nhân chứng cho biết có thấy Lisa cùng con gái mua đồ trong một cửa hàng quần áo trẻ em vào lúc 15h30.

Rà soát giao dịch của cửa hàng này, điều tra viên thấy Lisa là người cuối cùng mua đồ tại đây. Ngoài ra, hôm đó chỉ có duy nhất Caleb Fairley (21 tuổi), con trai bà chủ làm nhân viên thu ngân. Qua điện thoại, Caleb cho biết chưa gặp người nào có ngoại hình giống Lisa, nhưng sẵn sàng tới đồn cảnh sát để nhận diện qua ảnh.

Khi Caleb tới đồn cảnh sát, điều tra viên thấy thanh niên này đánh phấn trang điểm nên yêu cầu lau sạch. Từ đây, họ phát hiện trên mặt Caleb có nhiều vết cào giống như móng tay gây ra. Những vết cào này được Caleb giải thích do đi nhạc hội rock nên bị người khác xô vào. Nhưng trong quá trình đối chiếu thông tin, cảnh sát được biết Caleb nói với bạn rằng bị cào do can đánh nhau.

Caleb Fairley cố ý che đậy vết xước trên mặt bằng phấn trang điểm. Ảnh: Filmrise.

Tìm hiểu về Caleb, cảnh sát biết rằng thanh niên thích sống cô độc, không có tiền sử tội phạm bạo lực, nhưng từng bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ phụ nữ. Tại nhà riêng của Caleb, cảnh sát phát hiện nhiều tạp chí khiêu dâm và bộ trò chơi nhập vai kỳ ảo.

Bạn bè kể Caleb từng tỏ ra say đắm với hình mẫu phụ nữ da trắng, tóc tối màu với thân hình mảnh dẻ hay xuất hiện trong trò chơi. Theo cảnh sát, hình tượng này khá giống ngoại hình của Lisa. Tuy vậy, Caleb nói không dính líu tới Lisa và bé gái.

Cảnh sát tập trung tìm chứng cứ tại cửa hàng bán đồ trẻ em nơi Caleb làm việc nhưng không thấy dấu vết giằng co. Khi dùng thiết bị tia cực tím rà soát tấm thảm trải sàn, cảnh sát phát hiện vết nước dãi có ADN của bé gái nạn nhân ở phần sau cửa hàng, cũng như vết tinh trùng có ADN của Caleb.

Vì một số nhân chứng cho biết thấy có người hút bụi cửa hàng vào tối muộn trong ngày hai nạn nhân biến mất và sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát tháo máy kiểm tra và tìm thấy vài sợi tóc nâu đã bị giật đứt. Nhưng do không có thi thể, cảnh sát không thể xác định được đây có phải tóc của Lisa hay không, cũng chưa thể chứng minh cô đã đặt chân vào cửa hàng.

Không bỏ cuộc, điều tra viên gây sức ép cho Caleb với những dấu vết khả nghi đã tìm được. Đòn tâm lý này lập tức có hiệu quả, Caleb đồng ý dẫn cảnh sát tới thi thể của Lisa với điều kiện không bị đề nghị án tử hình.

Dưới sự chỉ dẫn của Caleb, cảnh sát tìm thấy thi thể của Lisa trong bụi rậm, bên cạnh khu công nghiệp gần trung tâm mua sắm. Một số móng tay của Lisa bị đứt gãy, một số khác bị bật tung khỏi đầu ngón tay.

Thi thể Lisa bị bỏ lại tại bụi rậm gần khu công nghiệp. Ảnh: Filmrise.

Kết quả giám định cho thấy Lisa bị xâm hại tình dục, chết do bị siết cổ. Tóc của Lisa trùng khớp với những sợi bị giật đứt trong máy hút bụi. Quan trọng nhất, phần da dưới móng tay của Lisa là của Caleb.

Caleb bị khởi tố về các tội Giết người, Ăn trộm... Công tố viên cáo buộc Caleb sống trong thế giới kỳ ảo, trong đó hình mẫu người phụ nữ hoàn hảo trùng khớp với Lisa. Hôm đó, khi thấy không còn ai, Caleb khóa cửa hàng và gây án với hai mẹ con...

Sau khi thừa nhận hành vi, Caleb bị kết tội Giết người cấp độ I và lãnh hai án chung thân vào tháng 4/1996. Tới năm 2012, Caleb kháng cáo với lập luận bản thân còn quá trẻ khi bị kết án chung thân, nhưng bị tòa bác bỏ.

Caleb vẫn đang chấp hành bản án tại nhà tù an ninh tối đa, thuộc khu Labelle, bang Pennsylvania.

Quốc Đạt (Theo Delco Times, Forensic Files Now)