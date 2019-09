Ứng xử thế nào khi sống cạnh hàng xóm không biết điều?

Tôi ở chung cư, cạnh một người hàng xóm rất khó chịu. Bà thường xuyên bật radio rất to vào ban đêm, đi lại uỳnh uỵch.

Bà còn thường xuyên gây bẩn ở hành lang và khu vực sử dụng chung. Nhiều người góp ý nhưng bà không chịu thay đổi. Chúng tôi đã báo tổ dân phố nhưng không có cải thiện gì.

Trong trường hợp này, chúng tôi có thể kiến nghị lên công an phường, quận hay không? Hình thức giải quyết, xử phạt sẽ thế nào?

Phan Đức

Luật sư trả lời

Nếu bạn đã sử dụng nhiều giải pháp khuyên bảo, nhắc nhở nhưng người đó không có sự thay đổi, bạn có thể đề nghị công an phường, cụ thể là công an khu vực đó có biện pháp nhắc nhở, giữ gìn trật tự an ninh, yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm trật tự đời sống, mỹ quan đô thị.

Nếu đã được nhắc nhở mà người hàng xóm vẫn tiếp tục duy trì hành vi xấu, bạn nên đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, điều 6 về vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung. Theo đó, người gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Nếu gây có hành vi "đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác và phải bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả", người vi phạm bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

Bạn có quyền đề nghị cơ quan công an hoặc chủ tịch UBND xã phường tiến hành nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính để chấm dứt hành vi trên.

Luật sư Quách Thành Lực

Công ty Luật TNHH LSX