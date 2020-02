Tuấn 'Khỉ' bị tiêu diệt thế nào

TP HCMTrinh sát mặc áo chống đạn, bao vây nhiều lớp căn nhà hoang gần mé sông xã Bình Mỹ, Củ Chi - nơi Tuấn "Khỉ" lẩn trốn cùng khẩu AK đã lên đạn.

Căn nhà nằm trong khu tập kết cát rộng khoảng 3.000 m2 gần Cầu Xáng - giáp ranh xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn); dạng ống, kéo dài, mái tôn... Đây từng là nơi ở của công nhân, bị bỏ hoang khoảng 3 năm nay, xung quanh có một số hộ dân làm nghề trồng trọt.

Ngày 14/2, nguồn tin của VnExpress cho biết, nhà chức trách đã khoanh vùng được nơi ẩn nấp của Lê Quốc Tuấn (Tuấn "Khỉ", nghi can bắn chết 5 người) tại căn nhà này. Chiều hôm qua, hàng chục trinh sát đặc nhiệm Công an TP HCM phối hợp cùng nhiều lực lượng của Bộ Công an bao vây nhiều lớp cả khu vực.

Cảnh sát phong tỏa nơi Tuấn lẩn trốn - khu vực cây cối um tùm, sát mé sông. Ảnh: Hà An.

"Đầu tiên, ban chuyên án âm thầm sơ tán người dân, người không liên quan ra ngoài", nguồn tin nói. Đến đêm, khi xác định vị trí cụ thể của Tuấn, luôn ôm khẩu AK đã lên nòng, lực lượng đặc nhiệm vũ trang tiếp cận gần hơn. Cùng lúc, liên tiếp canô cảnh sát tuần tra trên các nhánh sông xung quanh. Phía ngoài đường lộ, hàng trăm cảnh sát cũng bao vây khép kín.

"Phát hiện bị vây bắt, Tuấn đã nổ súng chống trả và bị tiêu diệt ngay lập tức. Anh ta chết nhưng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm phía sau, để có thể xác định sự thật khách quan của vụ án, làm rõ những đồng phạm che giấu, người liên quan...", nguồn tin nói.

Đến trưa nay, công tác điều tra tại hiện trường chưa hoàn tất, sau hơn 12 tiếng Tuấn bị bắn chết. Cảnh sát vẫn phong tỏa khoảng 3 km khu vực có căn nhà hoang - Tỉnh lộ 15, từ ngã ba Bình Mỹ (xã Bình Mỹ) đến ngã ba đường Nguyễn Kim Cương (xã Tân Thạnh Đông).

Lực lượng chức năng liên tục ra vào hiện trường tiêu diệt Tuấn. Ảnh: Hà An.

Trưa 29/1 (Mùng 5 Tết), Tuấn và em họ Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn chơi lắc tài xỉu. Thua hết tiền, Tuấn xin các con bạc cho chơi tiếp nhưng không được chấp nhận.

Theo điều tra, Tuấn bực tức về nhà gần đó, lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương. Hắn lấy xe SH và gom số tiền khoảng 1 tỷ đồng, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuấn đến nhà bạn thân Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi) đưa tiền cho người này giữ, tiếp tục bỏ trốn. Muốn xoá dấu vết, anh ta chặn cướp xe Nouvo của người phụ nữ, bỏ lại xe SH và 11 triệu đồng. Đến khuya, Tuấn bỏ xe Nouvo, bắn chết một người đi đường trên tỉnh lộ 15 để cướp xe Wave màu xanh.

Nghi Tuấn ẩn náu trong khu vực có nhiều kênh rạch, cây cối mọc um tùm tại ấp Bốn Phú (xã Trung An) - cách hiện trường xả súng hơn 10 km, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP HCM bao vây nhiều lớp, truy tìm suốt nhiều ngày.

Tuấn bị truy nã về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan vụ án, Lê Quốc Minh và Phạm Thanh Tâm đã bị bắt giữ.

Quốc Thắng - Hà An