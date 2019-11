Truy tìm tài xế xe Altis tông chết thai phụ

Hải PhòngCông an huyện An Dương đang truy tìm người lái chiếc Toyota Altis màu đen gây tai nạn trên quốc lộ 5 khiến một phụ nữ mang thai tử vong, bé trai 5 tuổi bị thương.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h50 ngày 9/11, chị Đặng Thị Hương (22 tuổi, xã Nam Sơn, huyện An Dương, đang mang thai) đi xe máy chở con trai 5 tuổi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đã va chạm với ôtô chạy cùng chiều.

Tai nạn khiến mẹ con sản phụ Hương bị thương, nhập viện cấp cứu. Đến ngày 11/11, chị Hương tử vong, tuy nhiên bác sĩ đã kịp mổ cứu sống thai nhi nặng 2 kg.

Qúa trình điều tra, nhà chức trách xác định phương tiện liên quan tai nạn là xe Toyota Altis, sơn màu đen. Sau khi gây tai nạn, xe bị hư hỏng nặng phần đầu bên phải; rơi một phần cản trước, chắn bùn bánh trước và hộc đèn bên phải.

Do lái xe không đến cơ quan công an trình diện, nhà chức trách huyện An Dương gửi thông báo tới các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện ở Hải Phòng và công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) các cơ sở sửa chữa, buôn bán phụ tùng xe ôtô để truy tìm.