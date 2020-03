Truy tìm nhóm sát hại thượng úy công an

Nghệ AnCông an phong tỏa khu rừng ở xã vùng biên Nậm Giải, huyện Quế Phong, nghi nơi trốn của nhóm vận chuyển ma túy đâm tử vong thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Công an Nghệ An cho hay nhiều đơn vị đang cùng lực lượng biên phòng chốt chặn ở biên giới. Danh tính nhóm nghi phạm đã được xác định song chưa công bố.

Nhà chức trách thông báo đã thu được con dao là hung khí đâm thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu rừng ở xã Nậm Giải.

Theo cơ quan điều tra, sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong cử tổ công tác 8 người đến xã Nậm Giải khi có tin nhóm người Lào vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Là trinh sát ma túy, thông thạo địa bàn, thượng úy Nghĩa xung phong đi tuyến đầu để tiếp cận khu vực nghi nhóm này sẽ giao dịch ma túy. Nghĩa lao tới khống chế một nghi phạm song bất ngờ bị một số đồng phạm của tên này nấp ở bụi cây phía sau xông tới dùng dao tấn công.

Thượng úy Nghĩa bị thương nặng song vẫn cố ra hiệu cho đồng đội tiếp tục truy đuổi nhóm tội phạm, Công an Nghệ An cho hay. Anh được chuyển tới cơ sở y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Con dao được xác định là tang vật vụ án.

Công an tỉnh Nghệ An đã đề nghị Bộ Công an thăng hàm cho thượng úy Nghĩa; đề nghị Bộ làm thủ tục đề xuất Chủ tịch nước tặng Huân chương và Thủ tướng công nhận bằng Tổ quốc ghi công...

Lãnh đạo công tỉnh Nghệ An cho biết, hoàn cảnh gia đình Nghĩa khó khăn. Có lần đơn vị đề xuất cho anh không theo ngành trinh sát ma túy để có thời gian gần gia đình nhưng anh xung phong ở lại.