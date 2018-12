Truy tìm cô gái đâm chết bạn nhậu trong lúc đi vệ sinh

Nghi án nam thanh niên bị bạn gái đâm chết khi đi vệ sinh

Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang truy tìm Đặng Thành Được (35 tuổi, trú phường Cẩm Phô) cùng hai con gái của người này để làm rõ cái chết của anh Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi, xã Cẩm Hà, TP Hội An). “Một trong hai cô gái bị xác định đã cầm vỏ chai bia gây án", nguồn tin giấu tên từ Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Theo điều tra, tối 8/6, Nam chở hai con gái của Được là Quỳnh (17 tuổi) và Ý (14 tuổi) đến quán trên đường Lý Thường Kiệt (TP Hội An) để cùng uống bia. Cuộc nhậu hôm đó có Được cùng Lý và Sơn. Dù nhiều lần bị chủ quán “nhắc khéo” muốn đóng cửa do đã quá giờ nhưng cả nhóm xin nán lại uống hết số bia trên bàn. Đến gần 1h hôm sau, Nam từ chối nhậu tiếp nhưng Quỳnh không bằng lòng nên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tiến Hùng.

"Một lúc sau, thấy Nam sang bên kia đường, phía sau bụi chuối để đi vệ sinh, Quỳnh nói với cha “thằng ni sỉ nhục con” rồi cầm chai bia đập vỡ cùng em gái đi theo sau Nam", nguồn tin cho biết.

Khi quay lại bàn nhậu, Nam trong tình trạng bê bết máu, gục xuống bất tỉnh. Ba cha con ông Được lập tức lên xe bỏ trốn. Lý và Sơn đưa Nam tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Hai người này hiện bị triệu tập lấy lời khai.

Nhà chức trách cho hay, chị em Quỳnh và Ý đã bỏ học, suốt ngày lêu lổng.

Gia đình nạn nhân cho biết, bố mẹ ly hôn, Nam sống chung với mẹ và bố dượng, gia cảnh khó khăn. Nam làm phu hồ ở Hà Nội, vừa về quê ăn Tết Đoan Ngọ.

Tiến Hùng