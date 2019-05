Truy tìm 2 phụ nữ để điều tra vụ án giấu xác trong thùng bêtông

Công an Bình Dương truy tìm hai phụ nữ ở TP HCM, một người tóc ngắn 31 tuổi và người tóc dài 66 tuổi để làm rõ vụ án mạng.

Tối 17/5, Công an Bình Dương phát công văn đến công an 9 huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh, thành trên cả nước, truy tìm hai phụ nữ có liên quan vụ án tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Một người tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng đăng ký hộ khẩu tại quận Tân Phú, TP HCM. Hai phụ nữ này được cho là đã sống cùng các nạn nhân trong thời gian thuê căn nhà.

Ngoài ra, cảnh sát cũng truy tìm ôtô Ford Everest 7 chỗ, màu ghi vàng đen xám, biển kiểm soát TP HCM. Chiếc xe này được ghi nhận hay ra vào căn nhà xảy ra vụ án.

Thùng nhựa chứa thi thể nạn nhân thứ hai nằm ở hông nhà. Ảnh: Nguyệt Triều.

Giám định pháp y cho thấy, hai thi thể nam 31-35 tuổi, bị giết hơn một tháng trước. Nạn nhân đầu tiên bị đổ bêtông trong bồn nhựa, cao khoảng 1,7 m, cổ có sợi dây dù dài chừng một mét, sau lưng có hơn 10 vết đâm. Thi thể thứ hai cao hơn 1,6 m, được ướp bằng xác trà, nằm trong thùng nhựa hình trụ, bên ngoài phủ kín bằng xốp, keo dính và silicon. Nạn nhân này có đeo bao tay và tất chân.

"Nạn nhân thứ nhất nghi bị sát hại trước, hung thủ siết cổ rồi mới đâm. Còn nạn nhân thứ hai bị bóp cổ vì có tụ máu bầm", nguồn tin từ cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương nói.

Hai hôm trước, người đàn ông mua lại căn nhà trên đến nhận nhà mới mua. Quá trình dọn dẹp, họ phát hiện thùng bêtông chứa thi thể trong phòng ngủ, còn thùng chứa nạn nhân thứ hai nằm ở bãi cỏ hông nhà.

Trước đó, căn nhà được ông Trần Minh Vương (chủ cũ căn nhà, ở thị xã Tân Uyên) mua lại để đầu tư. Trong thời gian chờ bán, ông cho người phụ nữ xưng tên Thanh thuê. Lúc đến thuê vào tháng 10/2018, bà ta giới thiệu làm công nhân quê Đăk Lăk, đi cùng một phụ nữ và hai người đàn ông trên ôtô 7 chỗ. Nhưng tháng qua, ông Vương không liên lạc được với bà này.

Cảnh sát khám nghiệm căn nhà phát hiện hai thi thể bị đổ bêtông Cảnh sát khám nghiệm căn nhà phát hiện hai thi thể trong thùng. Video: Tuấn Triều - Hoàng Thanh.

Phước Tuấn - Nguyệt Triều