Truy nã chủ mưu vụ truy sát ở Phú Thọ

10 côn đồ truy sát ở Phú Thọ bị bắt

Ngày 15/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 6 trong số 11 nghi phạm bị bắt trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra tại căn nhà số 278, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ. Các nghi can bị điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng cũng ra lệnh truy nã toàn quốc với Nguyễn Thuỳ (39 tuổi), Nguyễn Ngọc Thu (28 tuổi) - chủ mưu vụ án.

Người nhà nạn nhân kể lại thời khắc bị truy sát

Theo nhà chức trách, khi chiếc xe Mazda CX5 của anh Nguyễn Anh Nhật (trú tại nhà 278) bị đốt, Thu cho rằng Nguyễn Tuấn Linh đã mách với chủ xe mình là thủ phạm nên bực tức.

Trả thù cho Linh, chiều 7/6, Thuỳ huy động hàng chục đàn em tìm đến nhà Linh để "nói chuyện" nhưng không gặp. Sau một hồi tìm kiếm, phát hiện Linh đang ngồi cùng nhiều người bạn tại nhà của anh Nhật, Thuỳ đã kéo khoảng 40 đàn em đi 3 ôtô, trong đó chiếc xe bán tải chở đầy dao, kiếm, tuýp sắt.

Sau tiếng hô của Thùy, đám côn đồ mang hung khí ào vào nhà tấn công. Ba người bị thương nặng với nhiều vết chém vào đầu, mặt hoặc gần đứt lìa cánh tay là họ hàng và bạn của Nhật gồm Chu Thanh Sơn (20 tuổi), Trần Tuấn Dũng (23 tuổi), Cao Văn Tuấn (20 tuổi).

Mẹ Nhật quỳ xuống xin Thuỳ bảo đàn em dừng tay nhưng hắn bỏ ngoài tai. Sau 40 phút truy sát khi cơ quan chức năng có mặt, nổ súng chỉ thiên nhóm côn đồ mới bỏ chạy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Hoàng Việt