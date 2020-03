Trưởng phòng thuế bị điều tra cưỡng đoạt tài sản

Thanh HóaNguyễn Ngọc Đính (57 tuổi, Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế, Cục thuế Thanh Hóa) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản.

Lệnh khởi tố, tạm giam do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thực hiện và được VKSND phê chuẩn, Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 30/3 cho nay.

Ông Đính hiện bị Cục Thuế Thanh Hóa đình chỉ công tác.

Công an đọc lệnh bắt, khám xét nơi làm việc của ông Đính. Ảnh: Lam Sơn.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng hai, ông Đính được giao thẩm định hồ sơ xét duyệt xin miễn thuế của một công ty làm dự án san lấp mặt bằng ở huyện Triệu Sơn. Ông sau đó liên tục gọi điện cho giám đốc doanh nghiệp thông báo hồ sơ "không đủ năng lực". Ông ta đe dọa sẽ đề nghị tước giấy phép kinh doanh và không miễn thuế 3,6 tỷ đồng.

Khoảng 15h ngày 19/3, Trưởng phòng thuế hẹn gặp nữ giám đốc tại sảnh một khách sạn ở phường Đông Hương, nói nếu muốn được giải quyết miễn thuế phải đưa100 triệu đồng.

Khi giám đốc đưa tiền tại bàn uống nước, ông không nhận mà yêu cầu mang ra ôtô của mình. Sự việc bị cảnh sát bắt quả tang.