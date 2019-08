Trường mầm non kiện người trên Facebook vì bị 'nói xấu'

Trường mầm non Hoàng Ngọc ở quận Thủ Đức, TP HCM, yêu cầu người đàn ông bồi thường, xin lỗi, vì đăng tin trường cho học sinh dùng nước bẩn.

Ngày 21/8, vụ tranh chấp bồi thường ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Trường mầm non Hoàng Ngọc (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) với bị đơn Nguyễn Huy Hoàng được TAND TP HCM xử phúc thẩm.

Trong đơn khởi kiện, trường mầm non cho rằng, khoảng giữa năm 2016 ông Hoàng dùng Facebook tài khoản Henry Nguyễn đăng bài Ai có con em học ở trường nầm non Hoàng Ngọc thì cẩn thận, trường đang dùng nước giếng khoan gần nghĩa địa cho các cháu dùng.

Theo nguyên đơn, việc ông Hoàng đăng tin không đúng sự thật khiến 11 phụ huynh rút hồ sơ không cho con theo học, khiến nhà trường thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Do đó, trường yêu cầu ông Hoàng bồi thường thiệt hại và xin lỗi công khai trên 3 số báo liên tiếp.

Phía ông Hoàng phủ nhận là chủ nhân Facebook Henry Nguyễn, không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn.

TAND quận Thủ Đức sau đó đề nghị Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM hỗ trợ xác minh tài khoản Henry Nguyễn là của ai, và truy xuất một số hình ảnh liên quan tài khoản này... Tuy nhiên, cơ quan giám định cho biết không đủ khả năng thực hiện các yêu cầu của tòa.

Hồi tháng 5, TAND quận Thủ Đức xử sơ thẩm, bác yêu cầu của trường mầm non Hoàng Ngọc, bởi không cung cấp được chứng cứ xác định ông Hoàng là chủ tài khoản Henry Nguyễn. Không đồng ý với phán quyết này, nguyên đơn kháng cáo.

Tại tòa hôm nay, các bên giữ nguyên quan điểm như phiên sơ thẩm. Ông Hoàng cho rằng nguyên đơn không chứng minh được ông là người đăng thông tin "nói xấu" nhà trường trên Facebook nên không đồng ý bồi thường và xin lỗi.

Quan điểm này được tòa phúc thẩm chấp thuận. Theo HĐXX, trường mầm non không cung cấp được chứng cứ các cháu bé nghỉ học là do Henry Nguyễn đăng thông tin lên Facebook, không chứng minh được tài khoản này do ông Hoàng tạo lập. Do đó, tòa bác kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên án sơ thẩm.

Hải Duyên