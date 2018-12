Trưởng Công an huyện Bình Chánh bị cách chức sau vụ quán Xin Chào

Đình chỉ công tác Trưởng công an huyện Bình Chánh trong vụ quán Xin Chào / Chủ quán cà phê Xin Chào vướng tố tụng như thế nào

Ngày 23/8, Công an TP HCM công bố quyết định kỷ luật của Tổng cục trưởng Chính trị Công an nhân dân, bằng hình thức cách chức, đối với đại tá Nguyễn Văn Quý - nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Ông Quý là người ký quyết định khởi tố bị can và kết luận điều tra đối với ông Nguyễn Văn Tấn (49 tuổi, chủ quán cà phê Xin Chào) về hành vi Kinh doanh trái phép. Các quyết định này của ông Quý được xác định là "không đúng quy định".

Hai phó Đội cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an huyện Bình Chánh cũng bị kỷ luật. Trong đó, thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân bị cách chức, đại úy Lê Cảnh Tuân bị cảnh cáo.

Quán cà phê Xin Chào đối diện trụ sở công an huyện Bình Chánh. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo nội dung vụ việc, ngày 18/8/2015, ông Tấn bị Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt do bán cà phê giải khát, ăn sáng... khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Gần một tháng sau, công an lại kiểm tra quán, cho rằng ông Tấn kinh doanh khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Tấn sau đó bị khởi tố về hành vi Kinh doanh trái phép.

Khi vụ án sắp được đưa ra xét xử, lần lượt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo TP HCM kiểm tra lại việc xử lý hình sự ông Tấn, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu Công an và VKSND TP HCM rà soát vụ việc.

Trong cuộc họp báo sau đó, Công an TP HCM xác định xử lý hình sự ông Tấn là "có căn cứ nhưng nóng vội". Cùng thời điểm, TAND huyện Bình Chánh trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Ngày 23/4, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí làm việc với lãnh đạo VKSND TP HCM và huyện Bình Chánh, yêu cầu các đơn vị này đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, xin lỗi và bồi thường cho ông Tấn. Nhận quyết định vô tội, ông Tấn từ chối được bồi thường, chỉ mong muốn được yên ổn làm ăn.

Hai ngày sau, Ban giám đốc Công an TP HCM tạm đình chỉ công tác đối đại tá Quý và thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn (Phó đội CSĐT Kinh tế và Chức vụ - Công an huyện Bình Chánh) để làm rõ những sai phạm, nhằm xử lý.

Liên quan đến vụ việc, VKSND Tối cao mới đây đã ra quyết định cách chức ông Lê Thanh Tòng (Viện phó VKSND quận 6, nguyên Viện phó VKSND huyện Bình Chánh) và ông Huỳnh Văn Son (kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Bình Chánh) vì những sai sót khi điều tra, phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn. Hai ông này cũng bị xác định có sai phạm tương tự trong việc khởi tố ông Nguyễn Văn Bỉ (người dựng chòi nuôi ngỗng trong vườn nhà) về tội Vi phạm quy định về quản lý nhà ở.

Chủ quán cà phê Xin Chào bị xử lý hình sự vì chưa có giấy phép dấy lên quan ngại về môi trường kinh doanh của Việt Nam, vốn được cho có nhiều cản trở.

Quốc Thắng