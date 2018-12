Trung tá công an bị kỷ luật vì liên quan đến vụ nổ súng

Quán karaoke liên quan đến vụ nổ súng khiến hai cán bộ công an Sóc Trăng bị kỷ luật. Ảnh: An Thới.

Chiều 17/5, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã kỷ luật khiển trách trung tá Trịnh Tấn Phát, Phó phòng Cảnh sát Hình sự, do vi phạm các quy định của ngành. Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Phát, cán bộ Phòng cảnh sát Hình sự, cũng bị kỷ luật khiển trách do vi phạm Quy định quản lý vũ khí quân dụng.

Hai cán bộ này bị kỷ luật vì liên quan đến vụ nổ súng tại quán kaoraoke ở phường 7, TP Sóc Trăng hơn 3 tháng trước.

Theo kết quả xác minh, ngày 11/2, chủ quán karaoke mời nhiều bạn bè đến dự tiệc khai trương. Lúc sau, nhóm người được cho là dân "có máu mặt" xuất hiện tại phòng karaoke. Trung tá Trịnh Tấn Phát cũng đi chung với những người này.

Nhóm khách không được mời sau đó gây rối và đuổi đánh nhân viên phục vụ. Thấy vậy, cán bộ Phòng cảnh sát Hình sự Nguyễn Quang Phát (người có mặt trong tiệc mời) đã bắn 3 phát súng trấn áp những người quá khích, trước khi cảnh sát trật tự có mặt mời họ về trụ sở làm việc.

Sau sự việc, chủ quán karaoke gửi đơn đến Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa trung tá Trịnh Tấn Phát với nhóm "anh chị" đến quậy phá cơ sở kinh doanh của mình.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, dù có công trấn áp nhóm khách quá khích, nhưng cán bộ Nguyễn Quang Phát cũng bị kỷ luật vì tự ý mang súng theo người trong lúc không được giao nhiệm vụ.

Đối với những người đập phá, hành hung nhân viên quán karaoke, công an địa phương đã tiếp nhận hồ sơ xử lý hành vi Gây mất an ninh trật tự và Cố ý gây thương tích.

Phúc Hưng - An Thới