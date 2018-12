Trung Quốc giao nghi can trốn truy nã quốc tế cho Việt Nam

Hai ôtô chở 288 bánh heroin lao vào cảnh sát

Ngày 26/11 tại cửa khẩu Hữu Nghị, Bộ Công an Trung Quốc bàn giao Nông Văn Khởi (27 tuổi) - nghi can trốn lệnh truy nã quốc tế trong vụ án vận chuyển gần 290 bánh heroin - cho nhà chức trách Việt Nam.

Nông Văn Khởi được bàn giao cho công an Việt Nam. Ảnh. Bảo Ngọc

Đêm 23/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Cao Bằng đã chặn hai ôtô chở ma tuý do Trần Văn Bằng (31 tuổi) và Trần Văn Thành (30 tuổi) điều khiển chạy qua xã Bạch Đằng, huyện Hòa An.

Bị cảnh sát chốt chặn hai đầu, Bằng và Thành lái ôtô đâm vào tổ công tác để trốn thoát và vứt các bao, túi xuống dọc đường. Tuy nhiên, hai tài xế sau đó đã bị khống chế.

Bằng và Thành khai vừa phi tang 288 bánh heroin (trên 100kg), trị giá khoảng 57 tỷ đồng.

Qua lời khai của các nghi can và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Khởi giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong vụ vận chuyển này.

Tháng 7, Bộ Công an truy nã đặc biệt với Khởi về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hai tháng sau, Interpol ra quyết định truy nã.

Bảo Ngọc - Phương Sơn