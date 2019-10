Trộm hơn 100 triệu đồng khi đi mua đá

Nghệ AnNguyễn Duy Giang (36 tuổi) trú tại tỉnh Thanh Hóa bị cáo buộc ăn trộm tiền chủ tiệm tạp hóa trong lúc mua hàng.

Bị can Giang tại cơ quan công an.

Ngày 23/10, công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) khởi tố bị can Nguyễn Duy Giang về tội trộm cắp tài sản.

Giang là chủ tàu cá làm nghề buôn bán hải sản. Một ngày đầu tháng 10, Giang vào thị xã Hoàng Mai đê mua bán cá thì thiếu đá ướp lạnh nên tới cửa hàng anh Lê Hội Hưng (trú xã Quỳnh Lập) mua.

Thấy chủ tiệm tạp hóa sơ suất đánh rơi bịch tiền trong lúc bán hàng thì Giang bí mật lấy đem về.

Từ trình báo của của nạn nhân, cảnh sát điều tra đã xác định Giang là nghi can nên kiểm tra khoang tàu của Giang đã thu được bịch tiền 101 triệu đồng tang vật.