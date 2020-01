Trộm cắp ở đường hoa Nguyễn Huệ giảm

TP HCMTrong 6 ngày đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa, Ban tổ chức đã ghi nhận một trường hợp móc túi, giảm 7 vụ so với năm trước.

"Trong gần một tuần đường hoa hoạt động, công tác an ninh trật tự đã được đảm bảo. Số vụ trộm cướp giảm hẳn so với các năm trước", ông Nguyễn Quốc Tuệ, Chánh văn phòng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) - Trưởng ban an ninh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý cho biết ngày 29/1 (mùng 5 Tết).

Từ 20h ngày 22/1 (28 Tết) đến mùng 4 Tết, đường hoa đón hơn một triệu lượt khách tham quan. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đã kịp thời ngăn chặn một vụ xô xát (xảy ra hôm mùng 3 Tết), tiếp nhận thông tin một vụ móc túi.

Ngoài ra có 3 trường hợp đánh rơi điện thoại, bóp và 3 người bỏ quên túi xách do mải mê chụp ảnh, tất cả được tìm thấy và trả cho người dân. Ban tổ chức cũng tìm và trao trả lại cho gia đình 39 trẻ bị lạc.

Trong khi đó, năm 2018 có 6 vụ giật điện thoại, 11 vụ móc túi, năm 2019 có 4 vụ giật điện thoại, 8 vụ móc túi.

Công nhân vệ sinh thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ đêm mùng 4 Tết. Ảnh: Quỳnh Trần.

Từ 21h ngày 28/1 (mùng 4 Tết), đường hoa đã ngưng tiếp nhận người dân, du khách tham quan. Đến 22h, các công nhân bắt đầu đồng loạt tháo dỡ các tiểu cảnh để trả lại mặt bằng cho phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Còn với các loại hoa có giá trị được đưa về Làng du lịch Bình Quới, Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ (đơn vị thành viên của Saigontourist) và Công ty THHH MTV Công viên cây xanh TP HCM để tái sử dụng.

"Năm nay ban tổ chức cho ôtô chạy trong hàng rào và bố trí bảo vệ đứng giữ trật tự nên không xảy ra tình trạng 'hôi hoa' khi vệ sinh, thu gom hoa vào xe rác như năm trước", ông Tuệ nói và cho biết công tác thu dọn, vệ sinh rửa đường đã hoàn thành lúc 5h45 sáng nay.

Trước đó, Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ đã được lên phương an bảo đảm an ninh trật tự nghiêm ngặt với tổng cộng gần 1.000 người gồm: công an các cấp, lực lượng quân đội, Thanh niên Xung phong, trật tự đô thị, bảo vệ.

Đây là lần thứ 17 TP HCM tổ chức đường hoa - nét văn hóa mỗi dịp Tết. Linh vật đường hoa năm nay là gia đình chuột cách điệu, được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - Đám cưới chuột.

Trung Sơn