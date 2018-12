Trinh sát dầm mình 9 tiếng mưa rét phá sới bạc trong rừng

Gần 100 cảnh sát đột kích sới bạc, thu nhiều 'hàng nóng'

Đầu tháng 9, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhận tin trình báo tại khu vực đập Khe Lang (xã Thường Nga) có nhiều nhóm người thường chở nhau bằng ôtô đi vào lán trại của Phan Văn Hoàn nằm trong rừng sâu để đánh bạc.

Những người tham gia sới bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Vào cuộc xác minh, cảnh sát nhận định sới bạc mở trong căn nhà rộng khoảng 50 m2 nằm sâu trong rừng tràm, cách đường liên xã khoảng 2 km. Dọc đường vào có nhiều người nghiện ma túy làm cảnh giới.

Thượng tá Phạm Tài (Phó trưởng công an huyện) cho hay, để có được bằng chứng thuyết phục, các trinh sát được phân công đóng nhiều vai thợ điện, công nhân, người đi đường để thu thập thông tin ở vòng ngoài.

Với vòng trong, các trinh sát "đóng vai" thợ săn, người câu cá... đi bộ đường rừng xâm nhập vào khu vực này. Sau khoảng 10 ngày "bám rừng", hồ sơ về đường dây đánh bạc xuyên tỉnh dần được hoàn thiện.

Một trong những nghi can "cộm cán" trong đường dây đánh bạc. Ảnh: C.A

Người tham gia sới bạc hầu hết từng có tiền án, tiền sự. Sòng hoạt động từ 11h đến 13h30', sau đó các con bạc lên xe ô tô rút khỏi lán trại. Trong sới có súng, dao, mã tấu nhằm chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy đuổi.

"Sới bạc được tổ chức bài bản, có dịch vụ ăn uống, cho vay nặng lãi", Phó trưởng công an huyện Can Lộc nói.

Cuối tháng 10, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) "cất gọn mẻ lưới". 2h ngày 30/10, trời mưa rét, gần 100 chiến sĩ với lương khô dự trữ được lệnh "án binh bất động" suốt 9 tiếng trong rừng chờ các con bạc xuất hiện.

10h30 cùng ngày, 5 ôtô chở hàng chục người lần lượt đi từ ngoài bìa rừng tiến vào lán trại. Nửa tiếng sau, các trinh sát lập tức siết vòng vây. Thấy cảnh sát, đám đông đang đánh bạc nháo nhào bỏ chạy. Một số người dùng hung khí chống trả rồi ôm tiền lẩn vào rừng sâu.

Súng và đao, kiếm thu giữ trên chiếu bạc. Ảnh: C.A

Nhà chức trách bắt 34 người, thu 200 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 100 triệu đồng trong người của họ. Tại chiếu bạc, cảnh sát còn thu súng K59 với 3 viên đạn đã lên nòng, một khẩu súng hơi cùng đao, kiếm, mã tấu…

Những ngày tiếp theo có thêm 4 người tham gia sát phạt ra đầu thú. Hiện, Công an huyện Can Lộc đã khởi tố Hoàn cùng 15 người về tội Đánh bạc. Những người còn lại đang được phân loại, truy nã.

Đức Hùng

