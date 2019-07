Tranh thủ đi cướp khi về quê thăm người thân

Nửa đêm, Phạm Thành An (Hà Tĩnh) cầm dao xông vào nhà khống chế hai bố con cụ già đang nằm ngủ, cướp tiền và điện thoại.

Ngày 21/7, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thành An (19 tuổi, trú tỉnh Bình Phước) để điều tra tội Cướp tài sản, theo điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, ngày 13/7, An bắt xe khách từ Bình Phước về Hà Tĩnh thăm người thân. Khoảng 0h hôm sau, đến nhà bà ngoại ở xã Đức Lâm, thấy cổng khóa, An lang thang tìm chỗ nghỉ qua đêm.

Khi qua nhà ông Nguyễn Xuân (55 tuổi trú thôn Ngọc Lâm) thấy cửa không đóng, An nảy sinh ý định cướp tài sản. Anh ta đi kiếm được một con dao, sau đó quay lại cầm dao khống chế ông Xuân và con trai, cướp một điện thoại iPhone cùng 1,5 triệu đồng.

Gây án xong, An đi ra nghĩa trang ngủ, bốn hôm sau tới Công an huyện Đức Thọ đầu thú.