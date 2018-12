Tội phạm tại TP HCM giảm sau chỉ đạo của ông Đinh La Thăng

Theo báo cáo của Công an TP HCM, trong 3 tháng qua thành phố xảy ra 1.173 vụ (so với cùng kỳ giảm 86 vụ, so với liền kề giảm 67 vụ). Có 6 loại án giảm, gồm: giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm qua tuần tra, mật phục đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý gần 800 người có hành vi vi phạm pháp luật. Lập hồ sơ hơn 500 nghi can xâm phạm sở hữu. Trong đó, 37 người cướp tài sản, 62 người cướp giật và 169 nghi can trộm tài sản. Cảnh sát kiểm tra hành chính hơn 3.000 người nghi vấn phát hiện gần 200 người sử dụng ma túy. Cảnh sát cơ động đã huy động hơn 8.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát. Cảnh sát kiểm tra hơn 2.000 trường hợp, phát hiện hơn 150 người vi phạm. Thu giữ nhiều dao, dùi cui, côn, roi điện, ma túy...