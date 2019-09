Tội phạm ma túy gia tăng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia tăng mạnh, nhiều đường dây bị triệt phá.

9 tháng qua, cơ quan chức năng phát hiện hơn 20.200 vụ án ma túy với tang vật trên một tấn heroin, gần 6 tấn ma túy tổng hợp, hơn 600 kg thuốc phiện, 760 kg cần sa, Bộ trưởng Tô Lâm báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 tại Thường vụ Quốc hội trong chiều 12/9.

Hơn 31.500 nghi phạm đã bị bắt trong đó nhiều người liên quan các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Tội phạm ma túy tăng mạnh cả về người và số vụ. Năm 2018, cả nước phát hiện, bắt giữ gần 20.000 vụ với gần 1,4 tấn heroin; hơn 686 kg và hơn 1,1 triệu viên ma túy tổng hợp...

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Số người nghiện tiếp tục gia tăng, hiện trên 230.000 người có hồ sơ quản lý song chỉ chiếm 10%. 90% còn lại đang ở ngoài xã hội, tiềm ẩn nguy cơ phạm tội. Qua các vụ án, Bộ Công an thấy nổi lên thủ đoạn nghi phạm người nước ngoài dùng thủ đoạn thành lập doanh nghiệp để để tạo vỏ bọc ngụy trang, lợi dụng các chính sách thông thoáng về hải quan để tổ chức vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và đi nước thứ ba.

Trước số liệu của Bộ Công an, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho rằng nói đến việc thu giữ hàng tấn ma tuý tang vật, người dân sẽ e ngại, nhưng thực tế Việt Nam là thị trường trung chuyển đến nước thứ 3, chứ không phải chuyển đến Việt Nam để sử dụng. Ông cho rằng khi công an đấu tranh mạnh, bắt nhiều, tội phạm sẽ thấy việc trung chuyển ở Việt Nam không an toàn.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải tỏ lo lắng khi tình hình tội phạm giảm so với năm trước nhưng lại xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng liên quan ma túy. Bà đề nghị công an lưu tâm trước việc thanh niên sử dụng bóng cười gây ảo giác song hiện chưa có chế tài xử lý nên được bán công khai.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian tới, ngành công an sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; hợp tác với các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm.